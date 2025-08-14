Ministrul Sănătății invită AmCham România „să participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție”: Reformele curajoase se fac prin dialog real și parteneriate solide

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut „o întâlnire aplicată” cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, cu care a discutat despre „reforme curajoase” în domeniu.

„Sănătatea are nevoie de reforme curajoase, iar acestea se fac prin dialog real și parteneriate solide. Am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. Am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare – și despre soluțiile prin care putem pune pacientul în centrul tuturor măsurilor. Le-am mulțumit pentru implicarea constantă din ultimii patru ani, în urma căreia mai multe propuneri s-au regăsit în pachetul de reformă”, a anunțat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Sănătății a ținut să clarifice măsurile propuse în pachetul de reformă nu vor genera „austeritate în sănătate”, ci urmăresc o „reașezare a resurselor, un proces care nu a mai fost realizat de două decenii și care este esențial pentru performanță și corectitudine”.

Printre prioritățile discutate, se numără:

Consolidarea ambulatoriului de specialitate și a spitalizării de zi;

Instrumente administrative suplimentare și criterii de performanță clare pentru managerii de spitale și șefii de secție;

Optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă;

Extinderea programelor de screening și prevenție;

Parteneriatul între mediul public și cel privat pentru inovație și cercetare.

Ministrul Sănătății a invitat AmCham România să „participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție – un pas concret prin care ne asigurăm că reforma în sănătate are la bază colaborare, responsabilitate și respect față de pacient.”

„Pacientul nu este singur! Ne are alături pe noi, echipa Ministerului Sănătății, și facem tot ce putem pentru a aduce cât mai mult bine, zi de zi. Continuăm. Cu acțiuni ferme, parteneriate deschise și cu determinarea de a construi un sistem de sănătate echitabil și performant”, a conchis Alexandru Rogobete.