Ministrul Sănătății invită AmCham România „să participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție”: Reformele curajoase se fac prin dialog real și parteneriate solide

36 minutes ago

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut „o întâlnire aplicată” cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, cu care a discutat despre „reforme curajoase” în domeniu.

„Sănătatea are nevoie de reforme curajoase, iar acestea se fac prin dialog real și parteneriate solide. Am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), organizație care reunește peste 600 de membri din toate tipurile de capital, activi în domeniul sănătății. Am discutat despre provocările majore ale sistemului – de la reticența la schimbare până la problemele de finanțare – și despre soluțiile prin care putem pune pacientul în centrul tuturor măsurilor. Le-am mulțumit pentru implicarea constantă din ultimii patru ani, în urma căreia mai multe propuneri s-au regăsit în pachetul de reformă”, a anunțat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Sănătății a ținut să clarifice măsurile propuse în pachetul de reformă nu vor genera „austeritate în sănătate”, ci urmăresc o „reașezare a resurselor, un proces care nu a mai fost realizat de două decenii și care este esențial pentru performanță și corectitudine”.

Printre prioritățile discutate, se numără:

  • Consolidarea ambulatoriului de specialitate și a spitalizării de zi;
  • Instrumente administrative suplimentare și criterii de performanță clare pentru managerii de spitale și șefii de secție;
  • Optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă;
  • Extinderea programelor de screening și prevenție;
  • Parteneriatul între mediul public și cel privat pentru inovație și cercetare.

Ministrul Sănătății a invitat AmCham România să „participe activ la elaborarea Planului Național de Screening și Prevenție – un pas concret prin care ne asigurăm că reforma în sănătate are la bază colaborare, responsabilitate și respect față de pacient.”

„Pacientul nu este singur! Ne are alături pe noi, echipa Ministerului Sănătății, și facem tot ce putem pentru a aduce cât mai mult bine, zi de zi. Continuăm. Cu acțiuni ferme, parteneriate deschise și cu determinarea de a construi un sistem de sănătate echitabil și performant”, a conchis Alexandru Rogobete.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

ROMÂNIA

Oana Țoiu, discuție telefonică cu Radek Sikorski despre consolidarea parteneriatului strategic România-Polonia și cooperarea în UE și NATO

Published

1 hour ago

on

August 14, 2025

By

© MAE

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, într-o postare pe platforma X, că a avut „o bună conversație telefonică” cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Poloniei, Radosław Sikorski, axată pe modalități de aprofundare a relațiilor bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

„Astăzi am avut o bună conversație telefonică cu vicepremierul și ministrul polonez al afacerilor externe, Radek Sikorski, despre modalități de a adăuga substanță suplimentară relațiilor bilaterale, pe baza Parteneriatului Strategic durabil”, a afirmat ea.

Șefa diplomației române a subliniat importanța cooperării strânse dintre România și Polonia atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în NATO, menționând necesitatea consolidării inițiativelor comune în formatele regionale din care cele două țări fac parte.

Am discutat, de asemenea, despre importanța unei cooperări româno-polone puternice în cadrul UE și NATO, inclusiv prin valorificarea inițiativelor comune în formatele regionale”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua de socializare.

 

Cei doi miniștri de externe au avut luna trecută și prima lor întrevedere bilaterală, la Bruxelles, axată pe întărirea Parteneriatului Strategic România-Polonia şi a componentelor comerciale şi de apărare.

Continue Reading

ROMÂNIA

Ministrul de externe Oana Țoiu face apel la companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei

Published

2 hours ago

on

August 14, 2025

By

© MAE

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta prioritățile României în domeniul diplomației economice și a lansat un apel către companiile românești să se implice în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul a subliniat că dialogul cu mediul de afaceri, mai ales acum, nu este doar util, ci absolut necesar.

Țoiu “a apreciat implicarea activă a Concordia atât pe plan intern, cât și internațional, inclusiv prin participarea la platforme precum Business at OECD (BIAC), unde se promovează interesele antreprenorilor români”.

Totodată Oana Țoiu a invitat mediul privat să vină cu propuneri concrete pentru susținerea companiilor românești prin instrumentele diplomației economice: misiuni și contacte bilaterale, evenimente tematice, analize și materiale de specialitate.

“A salutat propunerile reprezentanților Concordia mai ales în ceea ce privește reformarea instrumentelor de diplomație economică aflate la dispoziția statului român, îndeosebi privind Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)”, evidențiază sursa citată.

Oana Țoiu a menționat și întrevederile recente cu oficiali de rang înalt din Ucraina, în timpul vizitei bilaterale efectuate în perioada 7-9 august, lansând un apel către companiile românești să se implice în procesul de reconstrucție a țării vecine. Ea a încurajat participarea la licitații și investiții în Ucraina, subliniind oportunitățile majore pentru dezvoltarea afacerilor românești.

Citiți și

Antreprenorii din construcții și energie, interesați de reconstrucția Ucrainei. România promite sprijin, inclusiv prin Banca de Investiții și Dezvoltare

Reconstrucția Ucrainei: Nicușor Dan avertizează că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție

În cadrul vizitei la Kiev a șefei diplomației române, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. De asemenea, în același context a fost exprimat interesul reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.

Continue Reading

ROMÂNIA

Nicușor Dan, după reuniunea “Coaliției de Voință” pentru Ucraina premergătoarea summitului Trump-Putin: Pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Securitatea Europei și a Mării Negre sunt în joc

Published

13 hours ago

on

August 13, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, poziția fiind exprimată după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska.

“Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi în sprijinul acestei abordări. De asemenea, salutăm hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de a se purta orice negocieri”, a afirmat Nicușor Dan, miercuri, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Președintele a subliniat că, în calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, așa cum este pentru întreaga Europă.

“În calitate de vecin cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se realizează pacea este extrem de important pentru România, la fel ca pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a mai transmis Nicușor Dan.

Premergător acestei reuniuni, șeful statului a avut marți o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a semnat o declarație a liderilor Uniunii Europene în care aceștia au făcut un apel ca eforturile de pace ale președintelui SUA Donald Trump să țină cont de interesele de securitate ale Europei și Ucrainei.

Citiți și “Mingea este în terenul lui Putin”: Liderii europeni evocă “coordonarea UE-SUA-NATO” în reacțiile post-discuție cu Trump și afirmă susținere pentru reușita summitului Trump-Putin

Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.

În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală a fost urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”.

Continue Reading

