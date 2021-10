Ministrul sănătății mulțumește Comisiei Europene pentru sprijinul acordat României în valul 4 al pandemiei

Comisia Europeană i-a convocat pe ambasadorii Poloniei, Lituaniei şi Letoniei pe lângă Uniunea Europeană în legătură cu soarta migranţilor blocaţi la frontiera celor trei ţări cu Belarus, transmite Reuters, citat de Agerpres.

„Sunt foarte îngrijorată de informaţiile despre oameni, inclusiv copii, blocaţi în păduri într-o situaţie disperată la frontierele externe ale UE cu Belarus. Am solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să se întâlnească joi, 14 septembrie, cu ambasadorii la UE ai Poloniei, Lituaniei și Letoniei ”, a scris comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, pe Twitter.

I’m very concerned about reports of people including children stuck in forests in dire situation at external EU borders with #Belarus.

I requested the @EU_Commission + @eu_eeas meet with

PL 🇵🇱 LT 🇱🇹 LV🇱🇻 Ambassadors Thursday 14 Oct to discuss possible ways forward.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) October 13, 2021