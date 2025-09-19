Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este cel mai important proiect de digitalizare din sistemul sanitar românesc, cu o valoare de 100 milioane de euro, finanțat prin PNRR

Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor învechite, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a subliniat că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) reprezintă cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc, având o valoare de 100 de milioane de euro, finanțată prin PNRR.

„Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă și pe care îl ducem la bun sfârșit. Astăzi, peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Ministrul Sănătății a explicat că mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale.

„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Alexandru Rogobete a explicat că noua platformă va aduce schimbări esențiale pentru pacienți și medici: tipizatele și hârtiile rătăcite vor dispărea, biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile vor fi disponibile în format digital și accesibile instant, iar dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor deveni realități funcționale. În plus, istoricul medical va putea fi consultat oricând și de oriunde, fie de pe web, fie de pe telefon.

De asemenea, Rogobete a precizat că primele module ale platformei vor fi disponibile până la finalul acestui an, iar întregul sistem va fi complet operațional în august anul viitor. El a subliniat că nu este vorba doar despre promisiuni, ci despre pași concreți și vizibili.

„Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic. Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecți. Uneori greșim. Și știm că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi și de la pacienți și încercăm să facem cât mai bine și cât mai mult pentru oameni. Aceasta este forța noastră: o echipă unită, care știe că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe. Pacienții din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur și modern. Și îl vor avea”, a concluzionat Alexandru Rogobete.