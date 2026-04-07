Ministrul Sănătății pledează pentru extinderea rețelei de centre de mari arși, inclusiv la București, cu sprijinul Băncii Mondiale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la Timișoara, în timpul unei vizite de lucru, alături de președintele României, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, că rețeaua unităților sanitare pentru mari arși trebuie extinsă în România.

„Apreciez extraordinar de mult faptul că ați acceptat invitația Ministerului Sănătății de a sărbători împreună Ziua Mondială a Sănătății în acest mod, într-un obiectiv de investiții strategice pentru țara noastră, vorbind despre primul centru de arși grav din România, construit în perioada post-decembristă. (…) Și, domnule președinte, acesta este doar începutul, pentru că România mai are nevoie de încă, cel puțin, un spital de arși grav la București și sperăm că, tot împreună cu Banca Mondială, să putem demara în viitorul apropiat acest proiect”, a precizat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul declarațiilor comune de presă.

De asemenea, acesta a transmis un mesaj de apreciere celor care „țin sănătatea din România pe umeri în fiecare zi”.

Citiți și: Centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș vor beneficia de expertiză belgiană. Rogobete: Avem infrastructura, construim excelența

Potrivit ministrului, România se află într-un moment decisiv: „Cele două centre pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt aproape finalizate. Clădirile sunt gata, echipamentele sunt în curs de instalare, iar anul acesta vor deveni operaționale.”

Ziua Mondială a Sănătății se celebrează în fiecare an pe 7 aprilie. În 2026, OMS a ales tema „Together for health. Stand with science” („Împreună pentru sănătate. Susțineți știința”), marcând puterea colaborării științifice în protejarea sănătății oamenilor, animalelor, plantelor și a planetei. Campania lansată cu această ocazie se desfășoară pe parcursul unui an întreg și este ancorată în două momente globale majore: Summitul Internațional One Health (7 aprilie), organizat de Franța în cadrul Președinției G7, și primul Forum Global al Centrelor Colaboratoare OMS (7–9 aprilie), care reunește instituții științifice din peste 80 de țări.

OMS cheamă guvernele, oamenii de știință, lucrătorii din sănătate și publicul larg să susțină știința, să reconstruiască încrederea și să asigure un viitor mai sănătos, inclusiv prin abordarea One Health — care conectează sănătatea umană, animală și a mediului.