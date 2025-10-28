ROMÂNIA
Ministrul Sănătății: România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din țara noastră
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în cadrul evenimentului „Inovație și colaborare franco-română în domeniul sănătății”, că România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical, subliniind că mulți medici români profesează în Franța, tot mai mulți studenți francezi se formează în universitățile din țara noastră, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din România.
„Când vorbim despre sănătate, ne gândim adesea la probleme, la lipsuri și la dificultăți. Le vedem cu toții, zi de zi. Nu le ascundem și nici nu trebuie. Recunoașterea lor este primul pas către soluții și către un sistem medical care învață din propriile greșeli”, a transmis Alexandru Rogobete.
Potrivit ministrului, evenimentul „Inovație și colaborare franco-română în domeniul Sănătății”, organizat de CCIFER, Ambasada Franței în România și Business France, a arătat că schimbarea adevărată nu vine din teorie, ci din dialog.
„Când autoritățile, profesioniștii și mediul privat se așază la aceeași masă, apar idei care se transformă în fapte. România și Franța au o legătură solidă în domeniul medical. Mulți medici români profesează în Franța, studenți francezi se formează în universitățile noastre, iar companiile franceze contribuie activ la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Camera de Comerț Franceză în România are un rol important în această cooperare”, a adăugat Alexandru Rogobete.
De asemenea, ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că modernizarea sistemului medical începe cu oameni și cu dialog, nu doar cu reguli și proceduri.
„Adevărata schimbare nu se face doar prin ordine și regulamente, ci prin discuții oneste, chiar și atunci când opiniile sunt diferite. Prea mult timp, deciziile au fost departe de realitatea din teren. Este momentul să punem încrederea, empatia și colaborarea în centrul sistemului de sănătate. Știm că nu putem reconstrui totul peste noapte, dar pas cu pas, prin decizii oneste și prin oameni care aleg să meargă în aceeași direcție, putem face diferența. Avem nevoie de un sistem care nu doar tratează, ci are grijă. Un sistem în care fiecare pacient contează”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
ROMÂNIA
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferința comună cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană.
„Am discutat astăzi despre eforturile guvernului de stabilizare a situației fiscal-bugetare a României. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar pentru deschiderea pe care a arătat-o în dialogul cu noi și pentru susținerea pe care ne-a acordat-o”, a afirmat premierul.
Bolojan a precizat că obiectivul României pentru acest an este un deficit bugetar de 8,4%, iar următoarele două luni vor fi decisive pentru atingerea acestei ținte.
„Dacă vom menține controlul bugetar corect și disciplina financiară, ne propunem să atingem această țintă, pentru a ne recâștiga credibilitatea atât în fața piețelor, cât și a Comisiei Europene”, a explicat el.
Premierul a anunțat că în luna noiembrie Guvernul va adopta un pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, creșterea încasărilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât bugetul pe 2026 să reflecte o consolidare reală a finanțelor publice.
„Ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuielor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe anul 2026”, a subliniat Bolojan.
El a amintit că ținta de deficit pentru anul viitor este apropiată de 6%, iar măsurile adoptate în perioada următoare vor fi determinante pentru menținerea stabilității economice.
„Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să menținem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele”, a spus premierul.
În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, Bolojan a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul acordat în finalizarea procesului de revizuire.
„Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante în infrastructură, spitale, reabilitarea școlilor și alte domenii esențiale. Avem până în august anul viitor aproximativ 10 miliarde de euro de cheltuit, care vor constitui baza investițiilor României în cursul anului viitor”, a declarat acesta.
Premierul a precizat că România va continua să se concentreze pe implementarea jaloanelor și atragerea fondurilor europene, subliniind cooperarea solidă cu executivul comunitar.
„Mulțumesc încă o dată Comisiei Europene și domnului comisar, de asemenea echipei care îl însoțește, pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat până acum”, a conchis Ilie Bolojan.
Miercurea trecută, Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde în granturi și 7,84 miliarde în împrumuturi. Noua variantă a PNRR, care trebuie să fie aprobată în reuniunea ECOFIN din noiembrie, a eliminat investițiile cu risc major și a permis mutarea a 26 de investiții cu progres solid din împrumuturi în granturi, în valoare de 5,7 miliarde de euro. De asemenea, au fost eliminate jaloanele redundante, reducându-le de la 518 la 390.
România a încasat până în prezent 10,72 miliarde de euro – aproape jumătate din alocarea totală a PNRR – și lucrează acum la cererea de plată numărul 4, urmând ca ultimele două cereri de plată, 5 și 6, să fie depuse în 2026, respectiv în luna mai și la finalul perioadei de implementare a planului.
ROMÂNIA
Dragoș Pîslaru a discutat la București cu Valdis Dombrovskis despre „progresul României în implementarea investițiilor din PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene și oportunitățile” din CFM post-2027
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, l-a primit luni la București pe Valdis Dombrovskis, comisarul european responsabil pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, cu care a discutat despre „progresul României în implementarea investițiilor din PNRR, despre obiectivul nostru de a accelera absorbția fondurilor europene și despre oportunitățile din viitorul program financiar multianual”.
Vizita a început la Aeroportul „Henri Coandă”, iar cei doi au călătorit mai apoi cu unul dintre „trenurile modernizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul investiției care susține refacerea materialului rulant”.
„Este o investiție ce valorifică expertiza industriei feroviare românești și contribuie la un transport public mai sigur, mai modern și mai sustenabil”, a evidențiat Pîslaru.
Ulterior, împreună cu Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, mininistrul Investiiilor și Proiectelor Europene și comisarul european au vizitat șantierul noului cămin studențesc din Campusul Regie, construit tot cu finanțare PNRR.
Proiectul se apropie de finalizare și va oferi 170 de locuri de cazare, dintre care 70 dedicate studenților din medii vulnerabile.
Clădirea este proiectată sustenabil, cu eficiență energetică ridicată și panouri solare pentru producerea apei calde.
Pîslaru și Dombrovskis au vizitat apoi și alte cămine studențești modernizate din bani europeni și au discutat și cu principalii beneficiari ai acestor investiții – studenți români și studenți internaționali aflați la studii în țara noastră.
„România are acum rezultate vizibile: proiecte care se construiesc, autostrăzi și trenuri care conectează România, comunități care se dezvoltă, campusuri universitare care prind viață. Iar aceste rezultate sunt posibile datorită unui parteneriat european solid și eficient. Mulțumesc comisarului Dombrovskis și echipei Comisiei Europene pentru colaborarea excelentă și sprijinul constant. România merge înainte. Cu profesionalism, cu rezultate și cu încredere în parcursul nostru european”, a conchis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
ROMÂNIA
Nicușor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, alături de Patriarhia Română: Catedrala Națională, o expresie a României europene și creștine
Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, a declarat președintele Nicușor Dan, luni, la ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române.
Șeful statului a conferit Ordinul Național “Steaua României” în grad de Colan Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului înconjurător, precum și pentru efortul excepțional în sprijinirea României în relațiile privilegiate dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.
De asemenea, cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa majoră la viața spirituală, educațională și morală a poporului român, pentru serviciile deosebite aduse la consolidarea României, la afirmarea unității naționale și a identității culturale, precum și pentru importantele acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate, președintele României a conferit Patriarhiei Române Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, Categoria G – “Cultele”.
“În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic și pluralist – respectul statului român față de toate cultele religioase și rolul special al Bisericii Ortodoxe Române. Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință, precum și un partener loial al bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință”, a spus președintele în cadrul ceremoniei de decorare, potrivit Agerpres.
El a descris momentul sfințirii picturii Catedralei Naționale drept unul “istoric”.
“Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualității românești, evocând frumusețea arhitecturii bizantine îmbinată cu influențe occidentale, o expresie a României europene și creștine”, a afirmat Nicușor Dan, adăugând că lăcașul de cult este un simbol al comuniunii ortodoxe și al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiție și la încredere în viitor.
Nicușor Dan a mai spus că evenimentul de duminică, “în această perioadă de tensiuni sociale, ne dă speranță de reconciliere și de dialog între diversele părți ale societății românești”.
Șeful statului a evocat și suferințele îndurate de Biserica Ortodoxă în comunism. În acest context, a arătat el, Catedrala Națională este “un simbol al renașterii ortodoxiei românești și a demnității noastre ca națiune’ și “va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creștină și a valorilor care au născut civilizația europeană”.
La rândul său, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, a subliniat importanța bisericii în societate.
“S-a spus pe bună dreptate că bisericile noastre au adus o contribuție însemnată la înfăptuirea dreptății în societate. Cerința vremurilor este ca, alături de filantropie, să existe o angajare pentru societate dreaptă în structurile și funcționarea ei, precum și pentru promovarea unei culturi a solidarității. Obiecția că o astfel de opțiune ar implica biserica în ambiguitățile lucrurilor omenești, că iubirea creștină s-ar transforma inevitabil în acțiune politică nu corespunde conținutului radical al Evangheliei”, a arătat Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, potrivit traducerii oficiale.
El a subliniat că “deși biserica nu se ocupă de politică în sensul restrâns al termenului, mărturia ei în lume a contribuit și continuă să contribuie la îmbogățirea umanistă a politicii, căci pentru ea centrul vieții este omul’. Astfel, a susținut participarea bisericii la ‘dialogul contemporan despre dreptate, pace și apărarea demnității umane”.
Patriarhul Daniel a evidențiat că “în contextul unei lumi afectate de numeroase crize de ordin social, politic și economic, cooperarea dintre biserică și instituțiile statului în spiritul respectului reciproc și al dialogului eficient este esențială pentru consolidarea păcii sociale și a solidarității între oameni”.
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
La ceremonie au luat parte președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri ai Guvernului, foștii șefi ai statului Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Alteța Sa Radu al României, alături de numeroși demnitari și oficialități, precum și invitați din străinătate.
Evenimentul a marcat Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.
