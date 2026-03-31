Ministrul Sănătății sprijină implementarea unui Program Național de Prevenție a Adicțiilor, cu accent pe sănătatea mintală și pe noile forme de dependență

SĂNĂTATE
Diana Zaim
de citit in2 min.
© Print screen live video Administrația Prezidențială

Ministerul Sănătății sprijină implementarea unui Program Național de Prevenție a Adicțiilor, cu accent pe sănătatea mintală și pe noile forme de dependență, urmând modelul de organizare al Programului Național de Screening Neonatal.

„Aveți tot sprijinul meu și al Ministerului Sănătății în acest proiect. Suntem o echipă, de fapt, suntem împreună. Îmi aduc aminte anul trecut când, în aceeași configurație, s-a discutat despre Programul Național de Screening Neonatal și la 4 luni distanță, tot aici, s-a lansat Programul Național de Screening Neonatal, în care s-au crescut de la 3 biomarcări la 22 de biomarcări. Îmi doresc ca peste 4 luni de zile să fim în aceeași sală și să lansăm, de ce nu, un nou Program Național de Prevenție în această zonă”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete în cadrul celui de-al treilea eveniment din cadrul proiectului România în Lumină, organizat de Administrația Prezidențială, pe tema adicțiilor la copii și la adolescenți, la Palatul Cotroceni.

De asemenea, ministrul sănătății admite că sănătatea mintală nu a fost o prioritate a politicilor publice de sănătate, în ultimii 20 de ani: „Componenta de sănătate mentală este una esențială, pe care, din păcate, trebuie să o recunoaștem cu fermitate și cu responsabilitate. Este o componentă care a fost destul de lăsată în urmă, în România, în ultimii 20 de ani. Sigur că ceea ce facem astăzi împreună aici, această masă rotundă esențială, va da direcțiile, sper eu, pentru un proiect care vine în sprijinul dezvoltării acestui segment de prevenție pentru adicții.

Potrivit ministrului, adicțiile nu se opresc doar la consumul de substanțe, iar prevenția noilor forme de dedendență necesită o abordare integrată cu implicarea tuturor actorilor relevanți: „Organic, când vorbim de adicție, ne duce gândul doar la substanțe, dar ultimele analize ale Comisiei Europene ne arată că nu e vorba doar de substanțe și că cea mai periculoasă adicție, în momentul de față, în special în rândul tinerilor, dar nu doar, este zona de spațiu virtual. (…) Trebuie să avem o abordare interdisciplinară, un ecosistem; de data aceasta vorbim de un ecosistem interdisciplinar, în care avem și sănătatea, avem foarte importantă educația, avem foarte importantă economia, avem societatea civilă, avem toate celelalte instituții de reglementare, Parlamentul și așa mai departe. Cred că este momentul să ne dăm cu toții mâna pentru o cauză extraordinar de importantă, care nu poate fi făcută doar de un minister, ci doar în această configurație în care Administrația Prezidențială ne-a pus la masă. Cred că mesajul este foarte important; cred că această masă rotundă este un simbol al unui viitor parteneriat extraordinar de important pentru a reduce acest fenomen.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Articolul următor
Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Articole Populare