Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale UE, organizată în cadrul Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, unde a susținut inițiativa Comisiei Europene privind înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice.
„În intervenția mea, am exprimat clar nevoia României pentru o adaptare mai rapidă la noile mecanisme europene și pentru reducerea timpilor de așteptare în procesul de introducere a terapiilor inovatoare. Pentru pacienți, fiecare lună contează”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Citiți și: România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății a subliniat că, pentru România, avantajele acestei inițiative sunt concrete, respectiv:
- acces mai rapid la ghiduri și protocoale clinice armonizate la nivel european;
- acces accelerat la terapii inovatoare și tratamente personalizate, în special în oncologie;
- reducerea decalajelor în accesul la inovație față de alte state membre;
- integrarea mai eficientă a terapiilor avansate și a biotehnologiilor moderne.
„Într-un context în care medicina de precizie evoluează rapid, nu ne permitem întârzieri administrative care afectează șansele reale ale pacienților”, a adăugat Alexandru Rogobete.
În calitate de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat că susține ferm aderarea României la acest grup european.
„Obiectivul este clar: creșterea accesului pacienților români la cele mai recente ghiduri și la terapii inovatoare, în condiții de siguranță, eficiență și transparență. Integrarea în aceste structuri europene este o decizie strategică pentru modernizarea sistemului de sănătate și pentru reducerea inechităților în accesul la tratament”, a conchis ministrul.
Centrul va avea rolul de a analiza și evalua științific documentația clinică existentă și emergentă, precum și rapoartele de evaluare clinică comună, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice, se arată într-un comunicat de presă.
Un aviz exploratoriu al Comitetului Economic și Social European (CESE) va oferi perspective și recomandări privind înființarea acestui centru, cu obiectivul de a funcționa ca o autoritate unitară, bazată pe dovezi, care să emită recomandări de farmacoterapie, ghiduri și protocoale pentru o gamă largă de boli.
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
Administrația Prezidențială anunță lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină”, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 16.00, la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, și va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe paginile de Youtube și Facebook ale Administrației Prezidențiale
Vor susține alocuțiuni:
• Doamna Mirabela Grădinaru
• Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătății
• Conf. Dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Președintele Comisiei de Neonatologie, Ministerul Sănătății
La eveniment vor participa reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, parlamentari din comisiile de specialitate, profesioniști din domeniul medical, reprezentanți ai centrelor neonatale și ONG-urilor de profil.
România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
Cu trei zile înainte de Ziua Internațională a Bolilor Rare, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că alte 7 noi centre de expertiză în boli rare au primit aprobarea din partea Ministerului, iar astfel, țara noastră ajunge la 58 de centre recunoscute oficial la nivel național.
„Bolile rare înseamnă cazuri complexe, care nu pot fi gestionate fragmentat. Au nevoie de centre validate, echipe dedicate și responsabilitate clară în fiecare etapă a îngrijirii. Fiecare centru a parcurs un proces riguros de evaluare, pe baza unor criterii clare privind competența profesională, activitatea și capacitatea de colaborare în rețea. Pentru pacienți, asta înseamnă un traseu medical mai bine definit și acces mai rapid la diagnostic și tratament. Pentru sistem, înseamnă standarde unitare și responsabilitate clară. Obiectivul meu este ca această rețea să funcționeze unitar, conectată la programele naționale și la mecanismele europene, astfel încât fiecare pacient să ajungă mai repede la evaluare și terapie”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.
Doar 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sut conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Noile centre aprobate:
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – prin Centrul Regional de Genetică Medicală – pentru boli rare neuromusculare
- Spitalul Clinic „Sf. Maria” București – Secția Reumatologie – pentru boli musculo-scheletale autoimune și autoinflamatorii
- Institutul Clinic Fundeni – Secțiile Neurologie I și II – pentru boli neurologice rare
- Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București – Secția Clinică Pediatrică II – pentru gastroenterologie pediatrică în boli rare
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași – Secția Chirurgie Pediatrică I – pentru anomalii vasculare
- ONCOHELP Timișoara – pentru sindroame oncopredispozante
- Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București – Secția 5 Pneumologie – pentru boli rare respiratorii
Reamintim că în Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte. În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți.
Aproximativ 80% dintre aceste boli sunt de origine genetică, iar 70% debutează încă din copilărie, ceea ce transformă diagnosticul precoce și accesul rapid la tratamente într-o prioritate esențială.
Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
De asemenea, la nivel european există 24 de rețele europene de referință (ERN), care sunt rețele transfrontaliere ce reunesc centre europene de expertiză și referință pentru a aborda boli și afecțiuni rare, cu prevalență redusă și complexe, care necesită îngrijiri medicale foarte specializate. ERN-urile reprezintă un element-cheie într-o Uniune Europeană a Sănătății. Comisia Europeană se ocupă de coordonarea acestor rețele, gestionează registrele pacienților, formarea, ghidurile de practică clinică și comunicarea pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile rare și activitățile ERN.
Din cele 24 de Rețele Europene de Referință (ERN), România este conectată la 11 dintre acestea, mai puțin de jumătate. Astfel, 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sut conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Care este situația medicamentelor orfane, destinate pacienților cu boli rare, în cel mai recent „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024”:
Dintre cele 66 medicamente aprobate la nivel european in perioada 2020-2023, la începutul lui 2025 erau compensate în România 17 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară. În aceeaşi analizǎ, Germania a compensat 59 de medicamente din cele 66, dintre care 10 aprobate la nivel european în 2023.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, participă în perioada 25–26 februarie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Președinția Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Participarea României are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătății mintale și al implementării Spațiului european al datelor privind sănătatea (EHDS), unul dintre proiectele-cheie pentru digitalizarea sistemelor medicale din UE și pentru facilitarea schimbului securizat de date între statele membre.
Agenda oficială a ministrului român include o întâlnire bilaterală cu ministrul sănătății din Regatul Norvegiei, Jan Christian Vestre, precum și o întrevedere cu ministrul sănătății din Republica Croația, Irena Hrstic.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rogobete va participa la două sesiuni tematice majore:
– Dezvoltarea unui Centru European de Excelență Clinică pentru Produsele Farmaceutice, inițiativă care vizează consolidarea capacității de evaluare și inovare în domeniul medicamentelor la nivel european;
– Sănătate Mintală și Incluziune, temă aflată tot mai mult pe agenda europeană în contextul impactului social și economic al problemelor de sănătate psihică.
Reuniunea se va încheia cu o sesiune de închidere a lucrărilor, la care ministrul român va participa alături de omologii săi din statele membre.
