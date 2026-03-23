Ministrul sănătății, vizită de lucru la Bruxelles. Alexandru Rogobete, speaker la evenimentul „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa”, organizat la Parlamentul European

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează, în perioada 23–24 martie 2026, o vizită oficială la Bruxelles, prilej cu care va consolida dialogul instituțional și schimbul de bune practici în domeniul organizării serviciilor medicale. De asemenea, va participa la o dezbatere la nivel european privind sănătatea mintală și utilizarea responsabilă a instrumentelor digitale în prevenție, potrivit unei informări oficiale, remisă CaleaEuropeana.ro.

Agenda oficială include:

Astăzi, luni, 23 martie 2026, vizită la Queen Astrid Military Hospital, alături de doamna Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei, Andreea Păstârnac;

Marți, 24 martie 2026, participare, în calitate de speaker, la evenimentul „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa. Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”, organizat la nivelul Parlamentului European.

Evenimentul abordează una dintre principalele provocări de sănătate publică la nivel european, sănătatea mintală, cu accent pe prevenție și intervenție timpurie, în special în rândul copiilor și adolescenților. Dezbaterile vor viza impactul utilizării instrumentelor digitale și al inteligenței artificiale, necesitatea protejării minorilor în mediul online, precum și utilizarea responsabilă a acestor tehnologii în domeniul prevenției.