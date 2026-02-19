U.E.
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unui grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale Europei, care s-au unit pentru a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico.
Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor mai mari șase economii ale UE – Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Spania și Polonia – conceput pentru a depăși impasurile politice care au blocat eforturile de creare a unei piețe financiare în stil american timp de un deceniu.
Fără măsuri concrete, cele șase țări se tem că economia europeană nu va reuși să țină pasul cu SUA și China și va fi și mai mult strânsă cu ușa într-o lume geopolitică care a devenit din ce în ce mai tranzacțională.
Obiectivul este de a pune „pe masă discuții dificile din punct de vedere politic pentru a putea debloca dosare care au fost blocate până acum”, a declarat Cuerpo, care militează de mult timp pentru ca organismele UE să ia decizii politice concrete în mod mai eficient. „Construirea acestor punți poate fi un prim pas bun către o soluție globală”, a arătat oficialul spaniol.
Clubul va ajuta, de asemenea, cele șase țări să se coordoneze înaintea reuniunilor G7 cu Canada, Japonia și SUA pe teme strategice, cum ar fi asigurarea accesului la materiale rare esențiale, în urma amenințării Chinei de a restricționa exporturile.
Clubul E6 s-a reunit de doar două ori și își propune deja să prezinte liderilor UE propuneri concrete la următorul summit al Consiliului European din martie.
Criticii, precum Irlanda și Portugalia, se tem că acest club format din șase țări ar putea duce la o Europă cu două viteze, în care cele mai mari națiuni vor marginaliza țările mai mici care nu sunt de acord cu agenda E6 — în special în ceea ce privește crearea unui organism de supraveghere a celor mai mari finanțatori ai blocului.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că țările UE ar trebui să se împartă în grupuri mai mici și să urmărească integrarea financiară prin „cooperare consolidată”, dacă așa-numita Uniune a economiilor și investițiilor nu înregistrează progrese până în iunie.
Pentru a canaliza discuțiile, von der Leyen va elabora o foaie de parcurs la care E6 speră să contribuie, completată cu o listă de reforme și termene limită pe care liderii să le discute. Prima măsură politică importantă a Comisiei va fi un „al 28-lea regim”, un cadru juridic la nivelul UE care va fi prezentat pe 18 martie și care va oferi companiilor anumite norme uniforme pentru a opera cu ușurință în întreaga Uniune.
Apariția supergrupului
Scânteia care a declanșat apariția E6 a venit în timpul unui mic dejun ministerial cu cafea și croissante la Bruxelles, într-o dimineață rece de ianuarie, când frustrarea lui Cuerpo față de inacțiunea UE a atins cote maxime.
Trump aruncase alianța NATO în haos cu cererile sale repetate de a „deține” Groenlanda, imediat după ce îl înlăturase de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro. Niciunul dintre aceste subiecte nu ajunsese pe agenda lunară a miniștrilor Ecofin, ceea ce a provocat o izbucnire din partea lui Cuerpo, care a deplâns lipsa dezbaterii politice privind relația Europei cu SUA.
Izbucnirea lui nu putea veni într-un moment mai potrivit pentru miniștrii de finanțe ai Franței și Germaniei. Cei doi, Roland Lescure și Lars Klingbeil, se întâlniseră cu doar 24 de ore înainte pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a relansa inițiativele economice ale UE, care intraseră într-o fază de stagnare. Invitațiile pentru o reuniune virtuală între țările E6 au sosit în decurs de o săptămână.
„Lars și Roland au insistat să ne reunim toți șase și așa a început totul”, a spus Cuerpo.
Discuția de luni s-a concentrat pe consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime rare esențiale și pe modalitățile de a avansa rapid în aprofundarea piețelor financiare ale blocului. Printre acestea s-au numărat reducerea birocrației și introducerea așa-numitului regim 28.
Următoarea reuniune E6, din 9 martie, se va concentra pe promovarea investițiilor în apărare și pe modalitățile de promovare a monedei euro pe scena internațională.
Reacții mixte
Reacțiile din afara grupului exclusivist au fost mixte.
Unii cred că E6 ar putea duce la schimbări semnificative, în timp ce alții se tem că vocile lor vor fi acoperite de dorința de a obține progrese rapide. Există și un al treilea grup care crede că cele șase țări vor avea dificultăți în a găsi un numitor comun.
Ministrul finanțelor din Portugalia, Joaquim Miranda Sarmento, a îndemnat cele șase țări să respecte tratatele UE în cadrul reuniunii Eurogrupului de luni, după ce ministrul german Klingbeil și-a informat colegii cu privire la discuțiile E6 — o promisiune de transparență care nu a reușit să liniștească toți miniștrii sceptici și asistenții acestora.
„Supravegherea UE a fost subiectul tabu”, a declarat un diplomat care a participat la reuniunea Eurogrupului. „Mă surprinde că nu s-au exprimat mai multe persoane.”
Din punct de vedere juridic, E6 are nevoie de cel puțin nouă țări pentru a continua cooperarea consolidată.
Chiar și în acest caz, alternativa juridică este posibilă numai atunci când o inițiativă nu reușește să obțină suficient sprijin la nivelul UE.
În același timp, pentru a obține majoritatea calificată necesară adoptării legislației, este nevoie de sprijinul a 15 țări care reprezintă cel puțin 65 % din populația totală a UE. Așadar, E6 va avea nevoie de aliați pentru a-și atinge obiectivele în orice caz.
Pentru a calma îngrijorările legate de E6, Cuerpo încurajează țările terțe să se alăture altor forumuri de discuții, precum „Laboratorul pentru competitivitate”, un format deschis lansat în urmă cu un an, pentru a dezvolta inițiative comune între guvernele care doresc să-și aprofundeze piețele de capital.
Între timp, Cuerpo îndeamnă țările sceptice să-și pună încrederea în ceva nou, dincolo de mașinăria legislativă greoaie de la Bruxelles.
„Nu există linii roșii în discuțiile din cadrul acestui grup. Cred că acest lucru ar trebui să fie în beneficiul tuturor”, a spus Cuerpo.
U.E.
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna”
Ministrul german de externe a avut miercuri o intervenție cu scopul de a aplana tensiunile dintre țara sa și Franța, în contextul în care Berlinul pare să își reconsidere participarea la programul comun de avioane de luptă, înlocuindu-l cu suplimentarea achizițiilor de avioane americane F-35, informează AFP, citat de Agerpres.
Într-o declarație pentru AFP, Johann Wadephul a evidențiat că este „crucial pentru viitorul Uniunii Europene ca Franța și Germania să continue să își întindă reciproc mâna, să căutăm întotdeauna un teren de înțelegere în pofida unor puncte de vedere uneori divergente.”
El a pledat ca Franța și Germania „să avanseze cu curaj pe această bază, în special sprijinind Ucraina și apărând astfel libertatea noastră, a tuturor”.
Afirmația oficialului german vine la doar câteva zile după ce acesta a criticat nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente, prin urmare, Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar.
Pare că tensiunile dintre cele două economii europene s-au accentuat în ultima perioadă.
La mijlocul lunii februarie, Germania a respins propunerea președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut în vederea revitalizării competitivității UE, argumentând că problema nu constă în finanțare, ci în productivitate.
De asemenea, cancelarul Friedrich Merz a pus în mod deschis sub semnul întrebării participarea Germaniei la programul european de avioane de luptă (FCAS), avertizând că Berlinul ar putea căuta parteneri pentru avioane de vânătoare în afara Franței dacă nu se vor rezolva dezacordurile cheie, conform Politico Europe.
Într-un interviu acordat podcastului politic german „Machtwechsel”, Merz a afirmat că impasul reflectă mai degrabă nevoi militare fundamental diferite decât aspecte politice.
„Nu este vorba de o dispută politică. Avem o problemă reală în ceea ce privește profilul cerințelor. Și dacă nu o putem rezolva, atunci nu putem continua proiectul”, a declarat el.
Declarațiile cancelarului reprezintă cel mai clar semnal public de până acum că Berlinul ar putea renunța la proiect dacă disputa privind proiectul de bază nu poate fi rezolvată.
În centrul dezacordului se află chiar aeronava. Franța dorește un avion de generație nouă, capabil să transporte arme nucleare și să opereze de pe portavioane – capacități pe care Germania nu le dorește în prezent.
„Francezii au nevoie de un avion de generație viitoare capabil să transporte arme nucleare și să opereze de pe portavioane. Armata germană nu are nevoie de asta în acest moment”, a spus Merz.
Această divergență ridică o întrebare structurală pentru program, și anume dacă partenerii vor construi un singur avion sau versiuni separate, a adăugat el. „Franța dorește să construiască un singur avion și să-l alinieze la propriile specificații. Dar nu asta avem noi nevoie”, a adăugat Merz.
Merz a declarat că discută cu ministrul apărării Boris Pistorius dacă Germania va avea nevoie de un avion de vânătoare cu pilot uman în două decenii, semnalând în același timp că Berlinul ar putea lua în considerare formate alternative de cooperare.
INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins criticile venite din partea Statelor Unite cu privire la eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7, relatează The Guardian.
Vorbind în cadrul summitului „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a crea zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, precum și al preocupărilor tot mai mari privind concentrarea puterii în domeniul inteligenței artificiale în mâinile unui număr restrâns de companii.
Declarațiile sale au fost susținute și de secretarul general al ONU, António Guterres, care le-a transmis delegaților — inclusiv mai multor miliardari din industria tehnologică americană — că „niciun copil nu ar trebui să devină un subiect de testare pentru o inteligență artificială nereglementată”.
„Viitorul inteligenței artificiale nu poate fi decis de câteva țări și nici lăsat la discreția unor miliardari. Inteligența artificială trebuie să aparțină tuturor”, a afirmat Guterres.
Miercuri, principalul consilier al Casei Albe pentru inteligență artificială, Sriram Krishnan, a reluat criticile administrației Trump la adresa reglementării AI, vizând în mod special Actul european privind inteligența artificială (AI Act).
Acesta le-a spus delegaților că va continua să „critice vehement” legislația care nu este „favorabilă unui antreprenor care dorește să dezvolte tehnologii inovatoare”.
Însă, în intervenția sa la summitul interguvernamental, Emmanuel Macron a afirmat: „Contrar celor susținute de unii prieteni dezinformați, Europa nu este concentrată exclusiv pe reglementare. Europa este un spațiu al inovării și al investițiilor, dar este și un spațiu sigur, iar spațiile sigure câștigă pe termen lung.”
Un studiu publicat luna aceasta de UNICEF și Interpol, realizat în 11 țări, arată că cel puțin 1,2 milioane de copii au raportat, în ultimul an, că imaginile lor au fost manipulate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit. În unele state, unul din 25 de copii — echivalentul unui copil din fiecare clasă — a fost afectat.
„Nu există niciun motiv pentru care copiii noștri să fie expuși online la ceea ce este interzis prin lege în viața reală”, a declarat Emmanuel Macron. „Platformele, guvernele și autoritățile de reglementare ar trebui să colaboreze pentru a transforma internetul și rețelele sociale într-un spațiu sigur. De aceea, în Franța, demarăm un proces pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.”
Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat că este „imperativ ca inteligența artificială să fie sigură pentru copii și ghidată de familie”, comparând apariția AI cu descoperirea focului și descriind-o drept „o transformare profundă în istoria umanității”.
India încearcă să se poziționeze drept a treia mare putere globală în domeniul inteligenței artificiale, după Statele Unite și China, în contextul în care Google a anunțat în această săptămână o investiție de 15 miliarde de dolari în centre de date și cabluri submarine care vor conecta India de SUA și alte țări.
Modi a subliniat că trebuie stabilite „niveluri clare de autenticitate pentru conținutul din mediul digital … oamenii trebuie să știe ce este autentic și ce a fost generat de inteligența artificială”.
Aceste intervenții au loc pe fondul preocupărilor publice tot mai mari privind riscurile sociale ale inteligenței artificiale, în condițiile în care cele mai avansate modele rămân în mare parte sub controlul a aproximativ patru companii americane și al unui număr restrâns de rivali chinezi.
Citiți și: Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale
După modelul australian, autoritățile franceze pregătesc pașii legislativi pentru a interzice minorilor sub 15 ani accesul la rețelele sociale. Guvernul francez, Adunarea Generală a Parlamentului au dat undă verde, urmând ca Senatul să continue acest demers. Pentru ca această interdicție să intre în vigoare odată cu începerea noului an școlar, șeful statului a solicitat guvernului să activeze procedura accelerată.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Viitorul buget european pe termen lung (2028–2034) a fost tema centrală a vizitei vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, în Cipru, în contextul exercitării de către această țară a Președinției Consiliului UE. Eurodeputatul a participat, alături de Comisia pentru sănătate publică (SANT) a Parlamentului European, la o serie de întâlniri cu președinta Parlamentului cipriot, ministrul sănătății și ministrul delegat pentru afaceri europene.
Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe prioritățile noului Cadru Financiar Multianual și pe necesitatea unui acord „ambițios și echilibrat”, capabil să răspundă atât provocărilor sociale, cât și celor strategice cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Un punct central al intervențiilor sale a vizat menținerea unei linii bugetare distincte pentru sănătate în viitorul buget al UE, în contextul dezbaterilor privind structura financiară post-2027.
„Am insistat asupra menținerii unei linii bugetare distincte pentru sănătate. Prevenția, combaterea cancerului, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală și reziliența sistemelor medicale trebuie să aibă finanțare clară și predictibilă”, a transmis Victor Negrescu.
În același timp, a fost abordată și dimensiunea strategică a securității europene, inclusiv necesitatea dezvoltării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră și consolidarea unui centru de competențe în materie de securitate cibernetică care să sprijine cooperarea regională și capacitatea de reacție a Uniunii.
„Președinția Consiliului are un rol esențial în construirea consensului între statele membre. Este momentul ca viitorul buget european să reflecte nu doar ambiții, ci și responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a consolida poziția strategică a Uniunii”, a punctat Victor Negrescu, care s-a angajat să susțină în continuare „un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României și ale regiunii noastre”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna”
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unui grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Trending
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA4 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO7 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ1 week ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
INTERVIURI4 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU