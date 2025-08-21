INTERNAȚIONAL
Ministrul Transporturilor a discutat cu omologul turc despre transportul maritim pe ruta Constanța- Karasu: Facilitățile Portului Constanța trebuie valorificate, în special în acest context geopolitic
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, i-a prezentat omologului turc Abdulkadir Uraloğlu „oportunitățile și strategia de dezvoltare în domeniul transporturilor, pe toate cele 4 domenii: naval, aerian, rutier și feroviar”.
Oficialul român a „reiterat importanța majoră a colaborării dintre cele două țări la nivel economic, comercial și strategic”.
Printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că a pus accentul pe următoarele aspecte:
- identificarea unor rute comerciale alternative de transport feroviar între Europa și Asia, care să implice România și Turcia;
- componenta de transport maritim pe ruta Constanța- Karasu, care oferă o alternativă sigură și competitivă, inclusiv pentru transportul rutier de mărfuri între Turcia și Europa Centrală și de Est;
- valorificarea calității României de stat membru Schengen de la 01 ianuarie 2025 și creșterea numărului de zboruri între București și Istanbul pentru companiile aeriene desemnate de fiecare parte.
Potrivit oficialului român, ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloğlu, „a propus, cu această ocazie, înființarea unui comitet de lucru bilateral pe domeniul naval”.
„În opinia sa, Portul Constanța este cel mai atractiv port de la Marea Neagră, iar facilitățile trebuie valorificate, în special în acest context geopolitic”, a dezvăluit ministrul Transporturilor și Infrastructurii.
Discuțiile cooperării dintre România și Turcia au continuat în prezența premierului Ilie Bolojan.
Premierul a subliniat că parteneriatul economic este unul dintre cei mai solizi piloni ai cooperării noastre, iar Turcia este cel mai important partener comercial din afara UE.
Schimburile comerciale în 2024 au depășit 10 mld de euro, Turcia fiind prima destinație pentru exporturile românești în afara UE.
SUA
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată joi de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Prevederile acordului par să reflecte și prioritățile României. La o zi după acordul convenit de Trump și von der Leyen, șefa diplomației române Oana Țoiu a precizat că protecția standardelor agroalimentare și statutul de comerț liber pentru tehnologia energiei nucleare, semiconductori și produse din oțel special și aeronautice sunt ”de o importanță deosebită pentru România”. România și Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un parteneriat în domeniul energiei, care a debutat cu o declarație comună prezidențială semnată la Casa Albă la 20 august 2019 de Donald Trump, aflat în primul său mandat, și de președintele român de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ulterior, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, Washington-ul și Bucureștiul au demarat dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni pentru producerea de energie nucleară civilă.
“Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că au convenit asupra unui Acord-cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat, menit să așeze relația comercială și investițională dintre cele două părți pe o bază solidă și să contribuie la reindustrializarea economiilor lor. Documentul reflectă recunoașterea de către Uniunea Europeană a preocupărilor Statelor Unite și determinarea comună de a rezolva dezechilibrele comerciale, valorificând întregul potențial al puterii lor economice combinate”, arată sursa citată.
Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen a explicat că acest acord aduce “predictibilitate pentru companii și consumatori, stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa”. “Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice”, a continuat ea.
Predictability for our companies & consumers.
Stability in the largest trading partnership in the world.
And security for European jobs & economic growth in the long-term.
This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025
Cele două părți se angajează să coopereze pentru asigurarea unor surse de energie sigure, fiabile și diversificate, eliminând barierele netarifare. Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 și cel puțin 40 miliarde de dolari în cipuri americane de inteligență artificială pentru centrele sale de calcul. În plus, UE plănuiește să crească semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, sprijinite de guvernul american, pentru întărirea cooperării industriale transatlantice și a interoperabilității NATO.
Acordul prevede eliminarea de către Uniunea Europeană a tarifelor la toate bunurile industriale americane și acordarea accesului preferențial pentru o gamă largă de produse din domeniul pescuitului și agriculturii. Totodată, Statele Unite au decis să limiteze la 15% tarifele aplicate în baza Secțiunii 232 a Trade Expansion Act din 1962 pentru produsele farmaceutice, semiconductori și lemn provenite din UE. În ceea ce privește automobilele și piesele auto, Washingtonul va renunța la tarifele suplimentare pentru bunurile europene cu tarife MFN de 15% sau mai mari, iar pentru produsele cu tarife inferioare va aplica o rată combinată de 15%.
În domeniul metalurgiei, SUA și UE au convenit să analizeze posibilitatea protejării piețelor interne de supracapacitatea globală la oțel și aluminiu, păstrând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între cele două părți, inclusiv prin soluții de tip contingent tarifar. De asemenea, cele două economii intenționează să negocieze reguli de origine care să asigure ca beneficiile acordului să revină preponderent companiilor americane și europene.
Pe lângă componenta tarifară, acordul are o dimensiune strategică extinsă. Washington-ul și Bruxelles-ul vor coopera pentru reducerea barierelor netarifare, inclusiv prin acceptarea reciprocă a standardelor în domeniul auto și prin extinderea evaluărilor de conformitate la noi sectoare industriale. Cele două părți s-au angajat să simplifice cerințele pentru comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv prin reducerea birocrației legate de certificatele sanitare pentru carnea de porc și produsele lactate.
Declarația comună abordează și aspecte sensibile legate de legislația europeană. Uniunea Europeană s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor americane privind Regulamentul UE privind defrișările și aplicarea Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, pentru a evita impactul disproporționat asupra schimburilor comerciale transatlantice. În același timp, Comisia Europeană a promis să introducă flexibilități suplimentare în aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră al carbonului (CBAM), luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii americane.
Cooperarea transatlantică se va extinde și în domeniul digital, unde Uniunea Europeană a confirmat că nu va introduce taxe de utilizare a rețelei și că nu vor fi aplicate tarife vamale pentru transmisiile electronice. Ambele părți au reafirmat sprijinul pentru menținerea moratoriului multilateral asupra taxelor vamale digitale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
În conformitate cu procedurile interne, SUA și UE vor documenta rapid Acordul pentru punerea în aplicare a acestui cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat.
INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski stabilește ordinea momentelor pentru o întâlnire cu Putin și avansează propuneri de locuri: Mai întâi, vrem să vedem garanțiile de securitate pentru Ucraina. Suntem de acord cu Elveția, Austria sau Turcia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin, dar doar după ce partenerii vor fi convenit asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina care să descurajeze viitoare atacuri rusești odată ce luptele se vor fi oprit, arată France 24.
În comentariile publicate joi, el a avertizat, de asemenea, că ambele părți se pregătesc pentru noi lupte, Rusia concentrând trupe pe linia frontului sudic, iar Ucraina testând o nouă rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune.
Președintele american Donald Trump încearcă să pună capăt invaziei Rusiei în Ucraina, care durează de trei ani și jumătate, printr-o serie de discuții cu Zelenski și Putin, scoțându-l pe președintele rus din izolare prin invitarea sa la un summit care a avut loc pe teritoriu american, în Alaska.
„Vrem să înțelegem arhitectura garanțiilor de securitate în termen de șapte până la zece zile”, a declarat Zelenski, în timpul unei conferințe de presă publicată joi.
„Trebuie să înțelegem care țară va fi pregătită să facă ce anume în fiecare moment specific”, a spus el. Un grup de aliați condus de Marea Britanie și Franța formează o coaliție militară pentru a susține garanțiile.
Odată ce se va ajunge la un acord privind garanțiile de securitate, Trump ar dori să se organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, a declarat liderul ucrainean.
El a adăugat însă că orice întâlnire cu liderul rus ar trebui să aibă loc într-o țară europeană „neutră” și a exclus orice summit la Moscova.
„Elveția, Austria – suntem de acord… Pentru noi, Turcia este o țară NATO și face parte din Europa. Și nu ne opunem”, a spus Zelenski despre posibile locuri de desfășurare a evenimentului, arătând, prin omisiune, că nu este de acord cu o altă variantă vehiculată, Budapesta, unde a fost semnat în 1994 memorandumul prin care Ucraina primea asigurări de securitate în schimbul cedării armelor nucleare de pe teritoriul său, moștenite din perioada apartenenței la URSS.
În egală măsură, liderul ucrainean a adăugat că nu dorește ca Beijingul să joace vreun rol în garantarea securității Ucrainei, invocând sprijinul acordat de China Rusiei și respingând propunerea lansată de Moscova prin ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a subliniat că este de acord cu garanții de securitate oferite Ucrainei de membrii Consiliului de Securitate la ONU, din care fac parte și Rusia invadatoare, și China.
Potrivit vicepreședintelui american J.D. Vance, europenii ar trebui să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru a garanta securitatea Ucrainei.
Suedia a anunțat deja că este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime.
Conform The Times, țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina își dorește o „reacție puternică” din partea Washingtonului dacă președintele rus Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.
Președintele american Donald Trump caută să medieze pacea între cele două țări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire față în față, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.
„Am răspuns imediat la propunerea de întâlnire bilaterală: suntem pregătiți. Dar ce se întâmplă dacă rușii nu sunt pregătiți? Dacă rușii nu sunt pregătiți, ne-am dori să vedem o reacție puternică din partea Statelor Unite”, a spus Zelenski în comentarii publicate joi, în urma unei întâlniri cu jurnaliștii la Kiev cu o zi în urmă.
În ciuda valului de diplomație din ultimele zile între Trump și omologii săi rus și ucrainean, calea spre pace rămâne incertă, în timp ce Washingtonul și aliații săi analizează forma pe care ar putea să o aibă garanțiile de securitate pentru Kiev.
Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 și acum controlează puțin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deși conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.
Zelenski a spus că nu este clar ce concesii privind teritoriul este dispusă să facă Moscova pentru a încheia războiul. Trump a afirmat anterior că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.
„Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia. Nu știm asta”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.
El a spus că o posibilă întâlnire cu Putin ar putea avea loc într-o țară europeană neutră, cum ar fi Elveția, Austria sau Turcia.
„Credem că ar fi corect, iar europenii au subliniat acest lucru, ca întâlnirea să aibă loc în Europa neutră. Pentru că există război în Ucraina și pe continentul european. Am spus că suntem de acord. Elveția, Austria, suntem de acord. Turcia? Pentru noi, Turcia este o țară NATO și parte a Europei. Nu suntem împotriva acestui lucru”, a declarat președintele ucrainean.
În schimb, el a exclus posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc la Moscova și a subliniat, de asemenea, că organizarea întâlnirii în Ungaria, așa cum a fost propusă, ar fi „dificilă”.
„Nu este ușor, pentru că toate țările europene sunt unite în sprijinirea Ucrainei în război. Și, să fim sinceri, Budapesta nu ne-a sprijinit”, a explicat el.
Totodată, Zelenski a declarat că Beijingul nu poate fi un garant de securitate pentru Ucraina, dat fiind că China nu a ajutat după invazia rusă.
Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, iar oferta este încă valabilă, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.
Marți, guvernul austriac și-a exprimat disponibilitatea de a-i permite lui Putin să participe la un summit cu omologul său ucrainean la Viena, în ciuda mandatului de arestare emis împotriva președintelui rus de către Curtea Penală Internațională (CPI).
„Dacă negocierile vor avea loc la Viena, vom contacta CPI, în conformitate cu acordurile noastre privind găzduirea organizațiilor internaționale la Viena (…), pentru a permite participarea președintelui Putin”, a precizat într-un comunicat biroul cancelarului austriac conservator Christian Stocker.
În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, Zelenski a mai spus că Rusia își comasează trupele în partea ocupată a regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei, în vederea unei posibile ofensive. Potrivit liderului ucrainean, Moscova își transferă forțele în această zonă din regiunea rusă Kursk.
De asemenea, Zelenski a mai afirmat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să înceteze blocarea deschiderii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra la acest lucru”, a declarat Zelenski.
Potrivit Politico, Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următoare etapă în negocierile pentru încheierea războiului care durează de ani de zile. Informația a fost confirmată de un oficial al administrației Trump și de o persoană apropiată acesteia.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu voi confirma și nici nu voi infirma locațiile” când a fost întrebată despre Budapesta în cadrul conferinței de presă de marți de la Casa Albă.
Președintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Geneva este locul ideal pentru întâlnire, datorită faptului că orașul elvețian are tradiția unui spațiu neutru pentru astfel de summit-uri, găzduind în 1985 primul summit dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov și în 2021 summitul dintre Joe Biden și Vladimir Putin, ultima reuniune prezidențială SUA – Rusia înainte de agresiunea armată rusă în Ucraina.
