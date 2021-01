Ministrul turc de externe avertizează UE: Orice sancțiuni împotriva Turciei vor distruge dialogul dintre Ankara și Bruxelles

Președintele Partidului Popular European, Donald Tusk, a reacționat sâmbătă față de evoluțiile manifestanților din Rusia, acolo unde mii de cetățeni au ieșit pe străzi în semn de susținere față de opozantul Aleksei Navalnîi, iar sute de persoane au fost arestate de forțele de ordine.

“Îl puteți reține pe Navalnîi, pe soția lui sau sute dintre susținătorii lor, dar nici măcar voi nu puteți să puneți întreaga națiune după gratii“, a scris, pe Twitter, ex-președintele Consiliului European și fostul prim-ministru polonez.

You can detain @navalny, his wife, or hundreds of their supporters, but even you are not able to put the whole nation behind bars.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 23, 2021