Ministrul ucrainean de externe a discutat cu Kaja Kallas despre pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a purtat o discuție telefonică cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, abordând consecințele atacurilor rusești și evidențiind nevoile prioritare ale Ucrainei: consolidarea rezilienței energetice înainte de iarnă și întărirea apărării aeriene pentru protejarea infrastructurii critice.
„De asemenea, am discutat despre pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE și am convenit că este necesară o presiune transatlantică puternică pentru a determina Moscova să pună capăt terorii și să avanseze eforturile de pace”, a scris Andrii Sybiha, pe X.
During our call, I informed @kajakallas about the consequences of Russian attacks and Ukraine’s priority needs for our people, to strengthen energy resilience ahead of winter and enhance air defenses to protect critical infrastructure.
We also discussed the work to prepare the…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 7, 2025
De asemenea, ministrul ucrainean le-a mulțumit sincer Kajei Kallas și Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Ucrainei, „nu numai prin cuvinte puternice, ci și prin fapte concrete”.
La rândul său, șefa diplomației europene a subliniat că fiecare atac rus reprezintă o alegere deliberată și transmite un mesaj clar, și anume că „Rusia nu dorește pacea”.
„Atacurile de astăzi, inclusiv asupra unei clădiri guvernamentale din Kiev, fac parte dintr-un model clar de escaladare. Vom continua să sprijinim industria de apărare a Ucrainei și să înăsprim sancțiunile împotriva Moscovei”, a scris Kallas, pe X.
Every Russian attack is a deliberate choice and a message: Russia does not want peace.
Today’s strikes, including on a government building in Kyiv, are part of a clear pattern of escalation.
We will continue to support Ukraine’s defence industry and tighten sanctions on Moscow. https://t.co/DBFSQ80aLl
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 7, 2025
Liderii europeni au condamnat duminică atacul masiv lansat sâmbătă noapte de Rusia asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat 805 drone și 13 rachete, dintre care apărarea antiaeriană a doborât 751 de drone și patru rachete.
De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, afirmând că aceste atacuri, lansate când diplomația reală ar fi putut începe de mult, reprezintă o crimă deliberată și o prelungire a războiului.
România, prin ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a condamnat „cu toată fermitatea” aceste „atacuri criminale”, care dezvăluie „adevăratul chip al regimului Putin”.
UE condamnă atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: „Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discernământ"
Liderii europeni au condamnat duminică atacul masiv lansat sâmbătă noapte de Rusia asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat 805 drone și 13 rachete, dintre care apărarea antiaeriană a doborât 751 de drone și patru rachete, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Încă o dată, Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discernământ”, a reacționat președinta Comisiei Europene, într-o postare pe X.
Last night, Russia launched one of the largest drone and missile strikes on Ukraine, targeting government buildings and civilian homes alike.
Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately.
Europe stands, and will continue…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să consolideze sprijinul pentru apărarea Ucrainei și să intensifice presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii internaționali.
„A vorbi despre pace în timp ce intensifici bombardamentele și lovești clădiri guvernamentale și locuințe — aceasta este versiunea lui Putin despre pace. Rusia a început acest război și Rusia alege să îl continue. Trebuie să ne menținem ferm pe direcția aleasă: să întărim apărarea Ucrainei și să sporim presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în strânsă coordonare cu aliații și partenerii noștri. Gândurile mele se îndreaptă către victime, răniți și familiile lor. Forța și reziliența poporului ucrainean continuă să ne inspire pe toți”, a scris Costa, pe X.
Talking about peace while escalating bombings and targeting government buildings and homes — this is Putin’s version of “peace.” Russia started this war, and Russia is choosing to continue it.
We must stay the course: strengthen Ukraine’s defences and step up pressure on Russia…
— António Costa (@eucopresident) September 7, 2025
De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța rămâne alături de Ucraina și va continua să facă tot posibilul pentru a asigura instaurarea unei păci juste și durabile.
„Rusia a lansat din nou, peste noapte, sute de drone și o zeci de rachete asupra Ucrainei, lovind fără discriminare, inclusiv zone rezidențiale și sediul guvernului. Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi lor și către Ucraina și poporul ucrainean. Împreună cu Ucraina și cu partenerii noștri, susținem pacea. Între timp, Rusia se adâncește tot mai mult în logica războiului și a terorii. Alături de Ucraina, vom continua să facem tot posibilul pentru a asigura instaurarea unei păci juste și durabile”, a precizat Macron.
Russia has once again rained down hundreds of drones and a dozen missiles on Ukraine overnight, striking indiscriminately — including residential areas and the seat of government.
My thoughts are with the victims, their loved ones, and with Ukraine and the Ukrainian people.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, afirmând că aceste atacuri, lansate când diplomația reală ar fi putut începe de mult, reprezintă o crimă deliberată și o prelungire a războiului.
„Astfel de crime, acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă deliberată și o prelungire a războiului. La Washington s-a spus în repetate rânduri că refuzul de a purta discuții va fi urmat de sancțiuni. Trebuie să punem în aplicare tot ce s-a convenit la Paris. De asemenea, ne bazăm pe implementarea tuturor acordurilor menite să întărească apărarea aeriană. Fiecare sistem suplimentar salvează civilii de aceste atacuri josnice. Lumea poate forța criminalii de la Kremlin să înceteze uciderile – tot ce este necesar este voință politică”, a scris Zelenski, pe X.
Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.
In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că România condamnă „cu toată fermitatea” aceste „atacuri criminale”, care dezvăluie „adevăratul chip al regimului Putin”.
Amintim că, la summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au „angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
Ministrul Ionuț Moșteanu condamnă atacul aerian rusesc asupra Ucrainei: „Acesta este adevăratul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război"
„Rachetele și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a declarat duminică ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei. Ministrul a subliniat că România condamnă „cu toată fermitatea” aceste „atacuri criminale”, care dezvăluie „adevăratul chip al regimului Putin”.
„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați. Acesta este adevăratul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar”, a scris Moșteanu, pe Facebook.
De asemenea, ministrul Apărării a avertizat că Rusia urmărește să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.
„Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale. În poză, clădirea guvernului avariată după atacul Rusiei”, a adăugat Ionuț Moșteanu.
Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor orașe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an, relatează dpa. Presa locală a preluat informații ale forțelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone și rachete de croazieră rusești, informează Agerpres.
Franța ripostează acuzațiilor SUA privind Gaza: „Recunoașterea statului palestinian nu a dus la eșecul negocierilor privind ostaticii"
Ministerul francez de Externe i-a răspuns ferm lui Marco Rubio, după ce secretarul de stat american a susținut că planul Franței de a recunoaște un stat palestinian ar fi compromis negocierile pentru armistițiul din Gaza, informează Politico Europe.
„Recunoașterea statului palestinian nu a dus la eșecul negocierilor privind ostaticii”, se arată într-o postare pe un nou cont X, numit French Response, despre care un purtător de cuvânt al guvernului francez a confirmat că este legat de Ministerul de Externe de la Paris.
❌ No @SecRubio, the recognition of the State of Palestine did not cause the breakdown of hostage negotiations.
THE FACTS 👇 [THREAD]
— French Response (@FrenchResponse) September 5, 2025
Vineri, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat lansarea French Response ca parte a unei strategii de „contracarare a tuturor celor din străinătate care doresc să dăuneze imaginii Franței”.
Rubio a declarat la începutul acestei săptămâni că decizia președintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaște statul palestinian a distrus orice șansă de succes a negocierilor de încetare a focului între Israel și gruparea militantă Hamas, repetând acuzații similare formulate luna trecută. Potrivit lui Rubio, Hamas s-a retras din negocieri „în momentul în care francezii au făcut anunțul”.
Mesajele publicate pe contul French Response evidențiază orele postărilor de pe rețelele sociale ale lui Emmanuel Macron și ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, pentru a susține că „negocierile eșuaseră deja înainte de anunțul Franței”.
De asemenea, contul a făcut trimitere la o declarație din cadrul unei conferințe a Națiunilor Unite din iulie, organizată sub egida Franței și Arabiei Saudite, care afirma că „recunoașterea și realizarea Statului Palestina sunt o componentă esențială și indispensabilă pentru realizarea soluției cu două state”.
Contul a menționat și un mesaj al emisarului special al SUA, Steve Witkoff, care anunța că Washingtonul se va retrage din negocierile pentru încetarea focului, motivând că Hamas nu acționează cu bună-credință.
Ministerul condus de Barrot își consolidează capacitatea de a detecta dezinformarea prin intermediul unor „centre de monitorizare” pe rețelele sociale și a creat „contul de răspuns automat” pentru a „contracara atacurile false îndreptate împotriva noastră”, a declarat ministrul într-un interviu publicat de BFM TV.
Emmanuel Macron a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie. De atunci și Marea Britanie, Canada, Australia și Belgia au făcut anunțuri similare.
Mii de palestinieni au fost uciși în atacurile aeriene și împușcăturile israeliene care au urmat atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 luate ostatice.
La sfârșitul lunii august, numărul victimelor din Gaza se ridica la peste 63.500 de persoane, dintre care aproape 10.000 de femei și peste 18.000 de copii, potrivit cifrelor înregistrate de Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, provenite de la ministerul sănătății din Gaza, condus de Hamas.
Sâmbătă, Israelul a cerut locuitorilor din Gaza să se mute într-o „zonă umanitară” din sud, în timp ce se pregătea să preia controlul asupra orașului Gaza, a raportat AFP. Al-Mawasi, situat pe coasta de sud a Gazei, a fost desemnat anterior zonă umanitară, dar a fost totuși bombardat în repetate rânduri.
