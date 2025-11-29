Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.

„În timp ce toată lumea discută despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă să-și ducă la îndeplinire <<planul de război>> alcătuit din două puncte: uciderea și distrugerea”, a reacționat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după o noapte „dificilă în Ucraina, în special în Kiev”.

A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child. While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 29, 2025

Rusia a lansat zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone asupra locuințelor, rețelei energetice și infrastructurii critice. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și douăzeci și patru rănite, printre care și un copil.

Ministrul ucrainean de Externe a remarcat că atacul a avut loc la scurt timp după vizita premierului ungar Viktor Organ la Moscova, pe care a criticat-o, și după „discursurile goale despre <<pace>>”.

„Este de remarcat faptul că Putin l-a folosit din nou pe Viktor Orban drept complice la teroarea sa. În 2024, vizita lui Orban la Moscova a fost urmată de atacul îngrozitor al Rusiei asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Ucraina. (…)Putin îi folosește pur și simplu pe astfel de politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin dorește să prelungească războiul cu orice preț. Un război pe care nu îl poate câștiga și pe care refuză să îl încheie. Însă comunitatea internațională dispune de mijloacele necesare pentru a se asigura că acest preț devine insuportabil pentru el”, a continuat oficialul ucrainean.

El a reluat apelurile la adresa partenerilor Ucrainei de a oferi țării „sprijin suplimentar pentru apărarea și reziliența Ucrainei, sancțiuni suplimentare severe împotriva Rusiei și o decizie rapidă care să permită utilizarea integrală a activelor rusești înghețate.”

„Forța, unitatea și presiunea asupra Moscovei rămân esențiale pentru a avansa eforturile de pace și a forța Rusia să pună capăt războiului”, a conchis Andrii Sybiha.

Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.

La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.