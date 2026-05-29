Ministrul ucrainean de externe: Explozia dronei rusești la Galați arată că agresiunea Moscovei amenință întreaga Europă. Ucraina este pregătită să colaboreze cu România pentru consolidarea protecției anti-dronă

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a transmis solidaritatea Ucrainei cu România după incidentul de la Galați, unde o dronă militară rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe după ce a pătruns în spațiul aerian românesc, provocând rănirea a două persoane.

Șeful diplomației ucrainene a afirmat că incidentul demonstrează încă o dată că agresiunea militară a Federației Ruse reprezintă o amenințare directă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru întreaga regiune a Mării Negre și pentru Europa.

„Recenta incursiune a unei drone rusești în spațiul aerian al României și explozia acesteia într-o zonă rezidențială din Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă”, a transmis Andrii Sybiha, pe X

The recent incursion of a Russian drone into the Romanian airspace and its explosion in the residential area of Galaț proved once again that Russian aggression poses a real threat to the Black Sea region and the entire Europe. Strengthening support to Ukraine and increasing… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 29, 2026

Ministrul ucrainean a subliniat că sporirea sprijinului pentru Ucraina și intensificarea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prin sancțiuni mai dure, rămân esențiale pentru restabilirea păcii și securității în regiune.

Totodată, oficialul de la Kiev a insistat asupra necesității consolidării apărării aeriene a Ucrainei, argumentând că aceasta contribuie nu doar la protejarea teritoriului ucrainean, ci și la reducerea riscurilor pentru statele vecine.

„Consolidarea apărării aeriene a Ucrainei este, de asemenea, o sarcină strategică – pentru a proteja nu doar țara noastră, ci și pentru a reduce riscurile la adresa vecinilor noștri”, a declarat Sybiha.

Șeful diplomației ucrainene a transmis că Ucraina este pregătită să colaboreze strâns cu România pentru întărirea măsurilor de protecție împotriva unor astfel de amenințări.

„Ucraina este alături de România. Suntem pregătiți să lucrăm îndeaproape împreună pentru a consolida protecția împotriva unor astfel de amenințări”, a mai afirmat ministrul ucrainean de externe.

Reacția vine după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, implicată într-un atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” și a anunțat că România va adopta măsurile diplomatice necesare ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

Totodată, autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și au solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către România.