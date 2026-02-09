Ministrul ucrainean de externe face apel la accelerarea negocierilor de pace și consideră că doar Trump poate facilita un acord

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat într-un interviu pentru Reuters că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească în persoană pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că numai președintele american Donald Trump are puterea de a face posibil un acord.

Ucraina dorește să accelereze eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani și să profite de impulsul dat de negocierile mediate de SUA înainte ca alți factori să intre în joc, cum ar fi campania pentru alegerile parlamentare intermediare din SUA din noiembrie, a declarat ministrul ucrainean de externe.

„Numai Trump poate opri războiul”, a declarat Sybiha pentru Reuters în biroul său din Kiev, situat în apropierea râului Dnipro.

Dintr-un plan de pace în 20 de puncte care a stat la baza recentelor negocieri trilaterale, doar „câteva” puncte rămân nerezolvate, adică „cele mai sensibile și mai dificile, care trebuie abordate la nivel de lideri”, a spus Sybiha.

În ceea ce privește aspectele cheie, cum ar fi teritoriul, cele două părți par să fie foarte departe una de cealaltă. Rusia și-a menținut cererea ca Ucraina să cedeze cele 20% rămase din regiunea estică a Donețkului, pe care nu a reușit să o ocupe în timpul anilor de război dur și epuizant – lucru pe care Kievul l-a refuzat cu fermitate. Ucraina dorește, de asemenea, controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie – cea mai mare din Europa – care se află pe teritoriul ocupat de Rusia.

În cadrul celei de-a doua runde de discuții trilaterale ce au avut loc săptămâna trecută la Abru Dhabi, părțile ucraineană și rusă au convenit să facă schimb de 314 prizonieri, dar temele stringente nu fost încă soluționate.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului până în luna iunie, adică înainte de alegerile intermediare din SUA, programate pentru toamna acestui an.

Potrivit secretarului general al NATO, asigurarea unui acord cu Rusia „va necesita alegeri dificile”, punând accentul pe garanții de securitate solide pentru Kiev.

Andrii Sybiha a sugerat că, dincolo de „trupe terestre”, ar trebui să existe un mecanism similar Articolului 5 al NATO, care statuează că un atac asupra unui stat membru reprezintă o agresiune la adresa tuturor membrilor.

Propunerea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană ar oferi, de asemenea, un element suplimentar de securitate, a afirmat acesta.

Citiți și: Volodimir Zelenski speră că Ucraina va adera la UE până în 2027: Este una dintre garanțiile esențiale de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă

Între timp, Comisia Europeană a propus cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în contextul în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de când Moscova a încălcat dreptul internațional prin invadarea vecinului său.

De asemenea, UE a făcut pași în direcția cadrului juridic necesar pentru sprijinirea Ucrainei cu 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027.

Împrumutul destinat Kievului va fi finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele de capital și va fi garantat de bugetul UE. Împrumuturile vor deveni rambursabile numai după ce Rusia va plăti Ucrainei despăgubiri de război. În plus, finanțarea va contribui la consolidarea industriilor de apărare europeană și ucraineană.