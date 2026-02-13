Ministrul ucrainean de externe l-a invitat pe omologul chinez in Ucraina. Kievul vede Beijingul drept un posibil actor in eforturile pentru o pace justa

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez, Wang Yi, să efectueze o vizită în Ucraina, în urma discuțiilor purtate în marja Conferinței de Securitate de la München, care a debutat în aceeași zi.

Potrivit declarațiilor făcute pentru postul ucrainean Novyny, Sybiha a descris întrevederea drept o discuție „foarte substanțială, pragmatică”, în cadrul căreia au fost abordate atât teme bilaterale, cât și evoluții regionale și globale, inclusiv eforturile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, informează AFP și EFE, preluat de Agerpres.

„Credem că China poate juca un rol important în realizarea unei păci juste pentru Ucraina. Apreciem faptul că China susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”, a declarat ministrul ucrainean.

In Munich, I had a meaningful and productive meeting with China’s Foreign Minister Wang Yi. We focused on ways to develop mutually beneficial trade and bilateral ties based on reciprocal respect for territorial integrity. I reiterated Ukraine’s interest in contacts with China… pic.twitter.com/ixZmAMWI8Q — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 13, 2026

Ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha a precizat că a discutat cu Wang Yi despre „eforturile de pace și rolul important al Chinei în facilitarea încheierii războiului”, descriind întâlnirea drept „fructuoasă”. Oficialul ucrainean a reafirmat, de asemenea, interesul Kievului pentru contacte la cel mai înalt nivel cu Beijingul, în contextul încercărilor recente de organizare a unei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și liderul chinez Xi Jinping.

Ministrul ucrainean a subliniat importanța relației economice dintre cele două state, arătând că China este în prezent principalul partener comercial al Ucrainei, schimburile bilaterale ajungând anul trecut la aproximativ 21 de miliarde de dolari. Kievul este interesat de continuarea cooperării economice și de dezvoltarea unor relații comerciale „reciproc avantajoase, bazate pe respectul reciproc pentru integritatea teritorială”.

În același timp, contextul relației rămâne unul sensibil. Deși China solicită în mod regulat negocieri de pace, nu a condamnat invazia rusă, prezentându-se drept actor neutru, în timp ce guvernele occidentale și Kievul acuză Beijingul că oferă Rusiei sprijin economic esențial pentru susținerea efortului de război.

Sybiha a mai declarat că l-a informat pe omologul chinez despre situația de pe front, despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și despre pagubele suferite inclusiv de companii chineze în urma acestor bombardamente, exprimându-și recunoștința pentru decizia Beijingului de a furniza un nou pachet de asistență energetică umanitară pentru Ucraina.

Cei doi miniștri au făcut schimb de invitații pentru vizite reciproce, în contextul în care anul viitor se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Ucraina și China. În cursul aceleiași zile, șeful diplomației ucrainene a avut discuții și cu omologul german Johann Wadephul și a participat la deschiderea Ukraine House la München, organizată în marja conferinței de securitate desfășurate pe durata a trei zile.