Ministrul ucrainean de externe l-a invitat pe omologul chinez in Ucraina. Kievul vede Beijingul drept un posibil actor in eforturile pentru o pace justa
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez, Wang Yi, să efectueze o vizită în Ucraina, în urma discuțiilor purtate în marja Conferinței de Securitate de la München, care a debutat în aceeași zi.
Potrivit declarațiilor făcute pentru postul ucrainean Novyny, Sybiha a descris întrevederea drept o discuție „foarte substanțială, pragmatică”, în cadrul căreia au fost abordate atât teme bilaterale, cât și evoluții regionale și globale, inclusiv eforturile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, informează AFP și EFE, preluat de Agerpres.
„Credem că China poate juca un rol important în realizarea unei păci juste pentru Ucraina. Apreciem faptul că China susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”, a declarat ministrul ucrainean.
In Munich, I had a meaningful and productive meeting with China’s Foreign Minister Wang Yi.
We focused on ways to develop mutually beneficial trade and bilateral ties based on reciprocal respect for territorial integrity.
I reiterated Ukraine’s interest in contacts with China… pic.twitter.com/ixZmAMWI8Q
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 13, 2026
Ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha a precizat că a discutat cu Wang Yi despre „eforturile de pace și rolul important al Chinei în facilitarea încheierii războiului”, descriind întâlnirea drept „fructuoasă”. Oficialul ucrainean a reafirmat, de asemenea, interesul Kievului pentru contacte la cel mai înalt nivel cu Beijingul, în contextul încercărilor recente de organizare a unei întâlniri între președintele Volodimir Zelenski și liderul chinez Xi Jinping.
Ministrul ucrainean a subliniat importanța relației economice dintre cele două state, arătând că China este în prezent principalul partener comercial al Ucrainei, schimburile bilaterale ajungând anul trecut la aproximativ 21 de miliarde de dolari. Kievul este interesat de continuarea cooperării economice și de dezvoltarea unor relații comerciale „reciproc avantajoase, bazate pe respectul reciproc pentru integritatea teritorială”.
În același timp, contextul relației rămâne unul sensibil. Deși China solicită în mod regulat negocieri de pace, nu a condamnat invazia rusă, prezentându-se drept actor neutru, în timp ce guvernele occidentale și Kievul acuză Beijingul că oferă Rusiei sprijin economic esențial pentru susținerea efortului de război.
Sybiha a mai declarat că l-a informat pe omologul chinez despre situația de pe front, despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și despre pagubele suferite inclusiv de companii chineze în urma acestor bombardamente, exprimându-și recunoștința pentru decizia Beijingului de a furniza un nou pachet de asistență energetică umanitară pentru Ucraina.
Cei doi miniștri au făcut schimb de invitații pentru vizite reciproce, în contextul în care anul viitor se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Ucraina și China. În cursul aceleiași zile, șeful diplomației ucrainene a avut discuții și cu omologul german Johann Wadephul și a participat la deschiderea Ukraine House la München, organizată în marja conferinței de securitate desfășurate pe durata a trei zile.
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâlnirea reconfirmând că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
În prima zi a conferinței, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat președinția de la Chișinău.
În ceea ce privește întâlnirea cu șeful diplomației americane, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului moldovean în marja Conferinței de Securitate de la München, a mai transmis Președinția Republicii Moldova.
Tot vineri, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.
Totodată, aceasta participă la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.
Ea are prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova.
Ministrul Cătălin Predoiu și Însărcinatul cu afaceri al SUA la București, dialog strategic pentru întărirea cooperării în combaterea criminalității
În data de 13 februarie 2026, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu E.S. Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. Cei doi demnitari au apreciat drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane și au evidențiat angajamentul pentru continuarea și consolidarea acesteia, atât la nivel strategic cât și la nivel tehnic, prin realizarea de contacte permanente și dialog direct și deschis, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
A fost subliniată importanța continuării activităților desfășurate în colaborare cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. O atenție deosebită este acordată, în continuare, securității frontierelor, combaterii migrației ilegale sau a criminalității cibernetice, teme de interes prioritar pentru autoritățile de la Washington și București.
Obiectivul comun de asigurare a securității cetățenilor celor două state stă la baza relației bilaterale de cooperare.
Ministrul Cătălin Predoiu a arătat că SUA reprezintă principalul partener strategic al României și un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeași manieră consolidată pentru identificarea unor răspunsuri comune la prioritățile de pe agenda bilaterală de lucru.
A fost evocată intenția de dezvoltare, pe viitor, a potențialului de cooperare existent, prin identificarea de noi oportunități subsumate domeniului afacerilor interne.
Discuțiile au evidențiat, totodată, interesul și angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic, cu accent pe dimensiunea de securitate și necesitatea unor eforturi conjugate pentru a răspunde eficient provocărilor subsumate actualului context geopolitic.
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am discutat cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
În prezent, descurajarea nucleară a Europei este asigurată în principal de Statele Unite, care dispun de arme nucleare pe continent și de zeci de mii de militari staționați în baze europene.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați. SUA cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”, a spus Whitaker.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”. Într-un “NATO 3.0”, Europa ar trebui să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană.
