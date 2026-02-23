Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”.

Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, nici cel slovac nu au condamnat atacul Rusiei din 27 ianuarie asupra infrastructurii petroliere, care a avariat infrastructura conductei petroliere Drujba, informează Politico Europe.

„În schimb, aceste țări recurg la șantaj și ultimatumuri, amenințând că vor bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și creditul european, precum și că vor opri furnizarea de energie electrică, gaz și combustibil către Ucraina”, a declarat luni ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

„Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică, iar ultimatumurile Ungariei și Slovaciei ar trebui adresate numai Kremlinului”, a adăugat el.

„Acțiunile Budapestei și Bratislavei joacă în prezent numai în favoarea agresorului rus”, a avertizat Sybiha, solicitând Budapestei și Bratislavei să dea dovadă de „cooperare constructivă” și „comportament responsabil”.

„Este extrem de important să continuăm și să intensificăm presiunea asupra Moscovei”, a subliniat ministrul.

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusească a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria acuză Ucraina că întârzie reparațiile din motive politice.

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă Kievul nu va relua tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean. Viktor Orbán, premierul Ungariei, a lansat o amenințare similară cu câteva zile înainte.

Drept reacție, Ucraina a condamnat „ultimatumurile și șantajul” energetic al Ungariei și Slovaciei și s-a arătat dispusă să asigure livrările de țiței rusesc prin rute alternative.

În ultima săptămână, această problemă a devenit un punct fierbinte, Budapesta și Bratislava acuzând Kievul că întârzie în mod deliberat repararea conductei pentru a exercita presiuni politice. Este un moment sensibil din punct de vedere politic, în special pentru Orbán, care se află în urma partidului de opoziție Tisza în sondajele de opinie înaintea alegerilor naționale din aprilie, care amenință să pună capăt celor 16 ani de guvernare.

Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a intensificat presiunea duminică, promițând să blocheze ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, pe care țările membre speră să îl adopte luni.

Budapesta a amenințat separat, printr-o scrisoare trimiă de Viktor Orban președintelui Consiliului European, Antonio Costa, că va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, de care Kievul are nevoie pentru a continua lupta înainte ca fondurile sale de război să se epuizeze în aprilie.

Șantajul Budapestei, deloc sporadic, a stârnit indignarea mai multor miniștri de Externe din UE.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a criticat Ungaria pentru că a uitat cum este să te opui unei invazii rusești, referindu-se aparent la trupele sovietice care au mărșăluit spre Budapesta în 1956.

„Ceea ce mă șochează fundamental este că, în timp ce Ucraina se apără în fața armatei ruse, ungurii ar trebui să înțeleagă cum este… M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a spus el.

În schimb, el a afirmat că premierul ungar Viktor Orbán a prezentat Kievul ca fiind inamicul și „acum încearcă să exploateze această narațiune” pentru a câștiga alegerile generale din aprilie. Orbán, care se află la putere de aproape două decenii, se află în urma în sondaje față de reprezentantul opoziției în ascensiune.

În timp ce Wadephul a declarat că va „îndeamna (Ungaria) să-și reconsidere poziția” în cadrul reuniunii de astăzi, iar Budrys a solicitat o „discuție deschisă și sinceră”, mai mulți miniștri de externe și-au exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de a convinge Budapesta în viitorul apropiat.

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a avertizat: „Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să facem presiuni”.