Ministrul ucrainean de Externe salută noua lege a SUA privind sancțiunile împotriva Rusiei: „Calculele Kremlinului eșuează din nou. Agresorul va plăti un preț greu”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a salutat promulgarea de către președintele american Donald Trump a legii privind sancționarea Rusiei, afirmând că presiunea asupra Moscovei se va intensifica și că adoptarea actului legislativ transmite un mesaj clar: „agresorul va plăti un preț greu”.

„O zi cu adevărat istorică. Calculele Kremlinului eșuează din nou. Presiunea asupra Rusiei se va intensifica, iar speranțele lui Putin de a slăbi sprijinul internațional pentru Ucraina vor eșua. Promulgarea de către președintele Trump a Legii Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului va consolida presiunea asupra Rusiei și asupra celor care contribuie la războiul său împotriva Ucrainei. Aceasta va izola și mai mult agresorul și va reduce resursele care îi alimentează războiul. Adoptată cu o susținere bipartizană covârșitoare în ambele camere ale Congresului, legislația transmite un mesaj clar: agresorul va plăti un preț greu”, a scris Andrii Sybiha, pe X.

A truly historic day. The Kremlin’s calculations are failing once again. Pressure on Russia will only intensify, and Putin’s hopes of weakening international support for Ukraine will fail. President Trump’s signing of the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act into… pic.twitter.com/UJJ52wN8fL — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 19, 2026

Ministrul ucrainean de Externe a apreciat sprijinul bipartizan puternic pentru Ucraina din partea Statelor Unite și a evidențiat angajamentul senatorului Lindsey Graham pentru pace și justiție.

„Conducerea SUA transmite un semnal clar întregii lumi că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie consolidate. Așteptăm cu interes noi măsuri ferme din partea partenerilor noștri din UE și a celorlalte țări din G7. Presiunea internațională asupra Rusiei trebuie bine coordonată pentru a determina Moscova să pună capăt războiului. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la obținerea acestui rezultat”, a conchis Andrii Sybiha.

Președintele american Donald Trump a promulgat vineri o lege care permite impunerea unor sancțiuni ample împotriva Rusiei, menite să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Legea îi conferă, de asemenea, președintelui puterea de a impune taxe vamale suplimentare țărilor care încalcă embargoul.

Trump a promulgat Legea „Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului” la două zile după ce aceasta a fost adoptată de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă, într-un vot bipartizan, pe fondul îngrijorărilor că legislația îi conferă președintelui puteri prea mari.

Legislația impune noi sancțiuni împotriva oficialilor politici și militari ruși, precum și împotriva rețelelor din străinătate care contribuie la aprovizionarea mașinăriei de război a Rusiei și la eludarea sancțiunilor deja existente.

De asemenea, este vizată „flota fantomă” a Rusiei, care a permis Moscovei să continue să transporte petrol brut în întreaga lume, în pofida sancțiunilor existente asupra exporturilor sale de energie.

În același timp, legea îi permite lui Trump să impună taxe vamale de până la 100% asupra țărilor care cumpără energie din Rusia, inclusiv China, precum și asupra altor state care ajută Moscova să eludeze sancțiunile.