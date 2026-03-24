Ministrul ucrainean de externe subliniază „trei puncte cheie” pentru ca Marea Neagră să redevină „o mare a păcii și securității” 

Marea Neagră trebuie să redevină o mare a păcii și a securității pentru că „nu poate exista prosperitate fără securitate”, a subliniat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în cadrul Conferinței privind securitatea în regiunea Mării Negre, desfășurată sub egida Platformei Internaționale Crimeea la Chișinău.

În intervenția sa, oficialul ucrainean a evidențiat trei puncte principale.

The Black Sea must once again become a sea of peace and security. There can be no prosperity without security. Today, I addressed the Third Black Sea Security Conference of @crimeaplatform in Chisinau, Moldova, co-organized by @MFA_Ukraine, @MoldovaMFA, @DefenceU, and the MoD of… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 23, 2026

„În primul rând, trebuie să restabilim pacea și să redăm libertatea de navigație în Marea Neagră. În ultima lună, infrastructura portuară din Odesa a fost ținta unui număr mai mare de atacuri rusești decât în tot anul precedent. Această escaladare trebuie să primească un răspuns ferm și decisiv. De asemenea, trebuie să accelerăm operațiunile de deminare în Marea Neagră și să combatem „flota fantomă de cereale” a Rusiei. Anul trecut, Rusia a transportat peste 2 milioane de tone de cereale ucrainene furate prin Marea Neagră. Această activitate ilegală trebuie combătută cu sancțiuni decisive”, a atras atenția ministrul ucrainean de externe.

Cel de-al doilea punct la care a făcut referire acesta s-a referit la garanțiile de securitate pentru Ucraina, care „trebuie să includă securitatea maritimă.”

„Numai o prezență puternică a aliaților noștri în Marea Neagră poate preveni viitoare agresiuni din partea Rusiei. O pace durabilă în regiune necesită nu numai prezența trupelor aliaților noștri pe teritoriul nostru, ci și a navelor aliaților noștri în apele noastre”, a continuat Andrii Sybiha.

În al treilea rând, a mai spus ministrul ucrainean de externe, „eliberarea Crimeii rămâne singura cale de a asigura o securitate durabilă în Marea Neagră și o descurajare pe termen lung a Rusiei.”

„Nu poate exista un comerț stabil într-o mare în centrul căreia se află o peninsulă militarizată, controlată de un stat agresiv. Crimeea este Ucraina – totul a început cu Crimeea și trebuie să se termine cu Crimeea.

”Trebuie să privim regiunea noastră dintr-o perspectivă geopolitică mai largă. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră are repercusiuni în Marea Baltică și invers. Securitatea noastră este, într-adevăr, indivizibilă – un spațiu unic de securitate, o axă care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Regiunea Mării Negre oferă numeroase oportunități de prosperitate și beneficii comune pentru întreaga Europă. Dar totul începe cu securitatea”, a mai spus ministrul ucrainean de externe.

Andrii Sybiha a dat asigurări că Ucraina, în calitate de viitor membru al UE, „va juca un rol semnificativ în punerea în aplicare” a strategiei UE pentru Marea Neagră, anunțată anul trecut, care are drept prim pilon securitatea.

Republica Moldova a găzduit cea de-a treia ediție a Conferinței privind securitatea în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea, la care au participat delegații din peste 30 de state și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Republicii Moldova.

Evenimentul a fost co-organizat de ministerele Afacerilor Externe și de Apărare ale Republicii Moldova și Ucrainei, cu sprijinul Uniunii Europene.

Deschiderea reuniunii s-a desfășurat în prezența șefului diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, ministrului apărării, Anatolie Nosatîi, și viceministrului ucrainean al afacerilor externe, Olexandr Mischenko. În format online, la eveniment a luat parte și ministrul afacerilor externe de la Kiev, Andrii Sybiha.

În mesajul său, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a vorbit despre importanța regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și internațională și a evidențiat necesitatea solidarității și a eforturilor comune pentru menținerea stabilității regionale. Ministrul a subliniat rolul cooperării dintre state în identificarea soluțiilor la provocările generate de războiul declanșat de Rusia, în condițiile în care Ucraina apără nu doar suveranitatea sa, ci și securitatea întregului continent.

„Suntem solidari cu Ucraina și salutăm reziliența sa în fața agresiunii brutale a Federației Ruse. Datorită faptului că Ucraina rezistă, Rusia este ținută departe de granițele noastre și de restul Europei. Moldova rămâne un susținător ferm al finalizării următoarelor etape care vor conduce la operaționalizarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și la înființarea Comisiei de reclamații. Aceste obiective se regăsesc pe lista priorităților țării noastre pe durata Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei”, a afirmat Mihai Popșoi.

Viceprim-ministrul s-a referit și la impactul războiului asupra Republicii Moldova, inclusiv provocările cauzate de războiul hibrid, care depășesc dimensiunile militare convenționale: atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și manipulare, precum și presiuni energetice. În același timp, a atras atenția că acțiunile Rusiei în Marea Neagră generează consecințe majore asupra mediului și infrastructurii critice, cu efecte resimțite nu doar în Ucraina, ci la nivel regional.

„Operațiunile Rusiei în zona Mării Negre creează riscuri militare, energetice și alimentare, afectează libertatea de navigație și produc daune semnificative mediului, cu impact asupra țărilor riverane. Un exemplu elocvent îl reprezintă recentele bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au dus la poluarea râului Nistru și, în consecință, mai multe raioane din nordul Republicii Moldova au rămas fără apă potabilă”, a conchis șeful diplomației moldovenești.

Totodată, Mihai Popșoi a evidențiat rolul Uniunii Europene în consolidarea securității regionale și a subliniat că extinderea acesteia, inclusiv prin aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, reprezintă o investiție strategică în pacea și stabilitatea Europei.

În încheiere, vicepremierul a făcut apel la consolidarea eforturilor comune ale țărilor riverane și partenerilor internaționali pentru a face față provocărilor din regiunea Mării Negre.

Reuniunea continuă dialogul lansat la București (2023) și ulterior la Sofia (2024), în contextul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei.

Ediția din acest an a inclus patru paneluri de discuție, în cadrul cărora temele principale au vizat impactul asupra securității în regiunea Mării Negre și a Mării Azov, cu accent pe strategiile de securitate regională, asigurarea libertății navigației, protecția infrastructurii critice și consolidarea cooperării regionale, inclusiv necesitatea identificării unor măsuri coordonate pentru întărirea securității energetice și alimentare, precum și dezvoltarea legăturilor economice.