Ministrul ungar de Externe minimizează acuzațiile privind discuțiile cu Rusia în timp ce UE analiza noi sancțiuni: De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a recunoscut marți că a purtat discuții cu oficiali ruși în timp ce miniștrii UE analizau noi măsuri economice îndreptate împotriva Moscovei, informează Politico Europe.

Potrivit unei anchete publicate marți de un consorțiu format din VSquare și TheInsider, Budapesta a insistat pentru eliminarea sancțiunilor împotriva oamenilor de afaceri ruși bogați și s-a pronunțat împotriva unor noi măsuri care ar afecta flota fantomă de petroliere a Rusiei.

Ancheta citează transcrierile convorbirilor telefonice dintre Szijjártó și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ministrul adjunct al energiei, Pavel Sorokin.

Citiți și: „Noi dovezi aduse de jurnaliștii de investigație scot la iveală că Ungaria și Slovacia au acționat în interesul Kremlinului”, acuză ministrul de Externe al Estoniei: Subminează securitatea noastră

Însă Szijjártó, care ocupă funcția de ministru de externe în guvernul prim-ministrului Viktor Orbán din 2014, a minimizat acuzațiile — și a susținut că telefonul său era ascultat.

El a explicat că a discutat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări din afara UE „cu privire la chestiuni legate de sancțiuni”.

„Bună treabă! Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun și la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

„De patru ani spunem că politica sancțiunilor este un eșec, cauzând mai mult rău UE decât Rusiei”, a spus Szijjártó, adăugând că „Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii care sunt importante pentru securitatea noastră energetică sau pentru realizarea păcii”.

Purtătorul de cuvânt al Ungariei pentru relații internaționale, Zoltán Kóvacs, a declarat luni pentru POLITICO că discuțiile ministrului de externe cu omologul său rus, Lavrov, reprezintă o practică diplomatică obișnuită și că nu au avut loc schimburi de informații sensibile.

„De fapt, el nu vorbește despre acele elemente care nu țin de ruși; ei discută despre chestiuni de politică publică care țin de Uniunea Europeană”, a spus Kovács. Indiferent dacă liderilor UE „le place sau nu, el… încearcă să fie intermediarul dintre Europa și Rusia… pentru a explica de ce se iau anumite decizii”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt a calificat acuzațiile potrivit cărora Ungaria ar fi împărtășit informații confidențiale cu Rusia drept „pur și simplu nefondate” și a afirmat că „nu veți putea prezenta niciun fel de dovadă”.

Pe 24 martie, Szijjártó a recunoscut, de asemenea, că a menținut legături cu Rusia, Israel, Serbia, Turcia și alți parteneri înainte și după reuniunile miniștrilor de externe ai UE, calificând acest lucru drept o practică diplomatică obișnuită.

Comisia Europeană a declarat la momentul respectiv că aceste dezvăluiri sunt „extrem de îngrijorătoare” și a cerut clarificări.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că nu a fost surprins de aceste informații și a adăugat că este atent la modul în care împărtășește informații în timpul întâlnirilor cu Orbán, luând cuvântul „doar atunci când este strict necesar”.

UE a limitat fluxul de informații confidențiale către Ungaria, liderii întâlnindu-se în grupuri restrânse în cadrul summiturilor pentru a discuta chestiuni sensibile, a relatat Politico săptămâna trecută.