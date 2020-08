Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto: Politica externă a Ungariei este concentrată pe promovarea intereselor economice ale ţării şi pe atragerea investiţiilor străine

Președintele Renew Europe, Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a inițiat și transmis o scrisoare comună cancelarului german, Angela Merkel, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicită, cu sprijinul celor mai mari grupuri politice din Parlamentul European, introducerea mecanismului privind condiționarea fondurilor europene de statul de drept în viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027.

Scrisoarea, care vine cu doar o zi înainte de debutul negocierilor finale asupra bugetului european, reamintește Comisiei Europene și Consiliului European că adoptarea finală a acestuia necesită acordul Parlamentului European, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Nu putem face rabat de la valorile europene. La inițiativa Renew Europe, principalele grupuri politice din Parlamentul European au trimis o scrisoare prin care solicită președinției Germaniei la Consiliul UE și președintei Comisiei Europene să se alăture eforturilor Parlamentului de a proteja democrația și drepturile fundamentale și de a include un mecanism privind statul de drept în Cadrul Financiar Multianual”, a scris Cioloș, pe contul său de Twitter.

There can be no rebates on European values!

At the initative of @RenewEurope, the main @Europarl_EN groups have sent a letter asking @de2020eu & @vdl to join Parliament’s efforts to uphold democracy & fundamental rights and include an effective rule of law mechanism in the #MFF pic.twitter.com/nfecnma7XW

