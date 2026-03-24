Ministrul ungar de externe recunoaște că a avut discuții cu omologul rus înainte și după reuniunile UE

Ministrul ungur de externe, Péter Szijjártó, a declarat că vorbește cu omologii săi din Rusia, Serbia, Israel, Statele Unite și Turcia atât înainte, dar și după reuniunile UE dedicate afacerilor externe, informează Politico Europe.

„Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii din SUA, Turcia, Israel, Serbia și cu ceilalți parteneri ai noștri, atât înainte, cât și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó luni seara, în cadrul unui miting electoral.

„Situația este că în Uniunea Europeană se iau multe decizii care influențează relațiile și cooperarea Ungariei cu alte țări din afara UE”, a spus el, adăugând: „Despre asta este vorba în politica externă. Poate că spun ceva dur, dar diplomația înseamnă să discutăm cu liderii altor țări.”

Într-un articol publicat sâmbătă, Washington Post a afirmat că guvernul lui Orban a menținut contacte strânse cu Moscova pe toată durata războiului din Ucraina, iar ministrul de externe Peter Szijjarto a profitat de pauzele din cadrul reuniunilor cu alte țări membre pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Îngrijorările legate de faptul că Ungaria ar trimite informații direct la Moscova au stat la baza apariției unor formate de discuții restrânse cu lideri care împărtășesc aceeași viziune, în locul organizării de reuniuni cu toți cei 27 de membri ai UE, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni, căruia, la fel ca și altora menționați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre chestiuni sensibile, potrivit Politico Europe.

„În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în diferite formate mai mici — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a spus oficialul.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Szijjártó, a declarat pentru POLITICO că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea transmite informații Rusiei și că el și omologii săi au limitat informațiile pe care le împărtășeau atunci când el era prezent.

O reacție a venit și din partea premierului polonez Donald Tusk.

„Vestea că oamenii lui Orban informează Moscova în detaliu despre ședințele Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Aveam bănuieli în acest sens de multă vreme. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este absolut necesar și spun doar atât cât este necesar”, a spus Donald Tusk într-o reacție pe rețeaua de socializare X.

Szijjártó a ripostat și l-a acuzat pe Tusk că „răspândește minciuni și informații false”. O reacție furibundă a venit și din partea premierului Viktor Orban.

„Ascultarea convorbirilor unui membru al guvernului este un atac grav împotriva Ungariei”, a comunicat Orban într-un mesaj pe Facebook, adăugând că a cerut ministerului justiției de la Budapesta să ancheteze suspiciunile.

Dezvăluirile făcute de publicația americană vin pe fondul desfășurării campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Potrivit Politico Europe, diferența dintre partidul lui Orban – Fidesz – și cel al reprezentantului opoziției, Péter Magyar, – Tisza – este de aproape 10 puncte procentuale.