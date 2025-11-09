SUA
Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat
Ungaria a anunțat sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești, contrazicând declarațiile unui reprezentant al Casei Albe, care precizase anterior că această derogare este valabilă doar un an, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Președintele american Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie ce amenință cu noi sancțiuni entitățile ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.
„Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu președintele SUA că am obținut o exceptare nelimitată de la sancțiuni. Nu există nicio sancțiune asupra transporturilor de petrol și gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul ugar de externe Peter Szijjarto, pe Facebook.
Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești.
„Unele mass-media susțin că scutirea acordată Ungariei de către SUA de la sancțiunile privind petrolul și gazul este valabilă doar pentru un an. Știri false. Cei care scriu acest lucru nu erau prezenți în sală. Scutirea este permanentă, pe o perioadă nedeterminată”, a scris Szijjarto, pe platofrma X.
Some media claim that the US exemption granted to Hungary from sanctions on oil and gas is only for one year. Fake news. Those who write this were not in the room. The exemption is permanent for an indefinite period.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 8, 2025
Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.
Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din cel de petrol.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri seara că Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, în urma întrevederii dintre președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.
„Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski într-un mesaj postat pe Telegram.
ENERGIE
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România.
„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
Potrivit ministrului, finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun, s-au aflat printre principalele teme de discuție.
„Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare. Iar așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”, a subliniat Bogdan Ivan.
INTERNAȚIONAL
Ucraina „intenționează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, spune Zelenski, după ce Ungaria a obținut o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat vineri seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obținut în aceeași zi o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, relatează presa inernațională și Agerpres.
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze din Rusia, după ce premierul Viktor Orbán a solicitat excepția în cadrul unei întâlniri cu președintele Donald Trump la Casa Albă și s-a angajat, în schimb, să cumpere gaz natural lichefiat din SUA de 600 de milioane de dolari și să susțină construcția a zece reactoare modulare mici în valoare de până la 20 miliarde de euro.
Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie care amenință cu noi sancțiuni țările ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.
Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Donald Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.
În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.
Ungaria obține cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia și Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relațiile dintre Kiev și Budapesta.
În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securității energetice a țării sale.
Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziției sale față de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.
Exporturile de petrol și gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani și jumătate.
„Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziția noastră. Sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependențe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram.
INTERNAȚIONAL
Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia
Președintele american Donald Trump i-a primit joi, pentru prima dată, pe liderii celor cinci state din Asia Centrală, într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze influența într-o regiune aflată în proximitatea Rusiei și Chinei, relatează Deutsche Welle.
Trump a descris Asia Centrală drept „o regiune extrem de bogată” și a subliniat că își dorește să întărească parteneriatul american cu cele cinci țări fără ieșire la mare — Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan.
„Unul dintre principalele puncte de pe agenda noastră îl reprezintă mineralele critice”, a declarat Trump în cadrul reuniunii cunoscute sub numele de formatul C5+1. Lansată în 2015, platforma C5+1 este principalul forum prin care Statele Unite colaborează, în mod colectiv, cu țările din Asia Centrală. El a adăugat că țările reprezentate la Casa Albă au o „importanță imensă și un potențial incredibil”.
Resursele minerale vaste, dar în mare parte încă neexploatate, ale Asiei Centrale — care includ uraniu, cupru, aur și pământuri rare — atrag tot mai mult atenția la nivel global, pe fondul intensificării competiției pentru mineralele critice, în contextul în care Occidentul caută să își diversifice lanțurile de aprovizionare, reducând dependența de Moscova și Beijing.
Întâlnirea cu Donald Trump are loc la doar câteva luni după ce cei cinci lideri au participat la summituri separate cu Vladimir Putin și Xi Jinping.
Cele cinci state, care și-au câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, au adoptat o poziție comună la Washington.
Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokaev, a salutat discuțiile drept „începutul unei noi ere de cooperare între Statele Unite și Asia Centrală”.
De asemenea, Astana a făcut un gest simbolic, devenind prima țară care se alătură Acordurilor Abraham de la momentul în care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan au semnat, în 2020, pentru normalizarea relațiilor cu Israelul.
Între timp, președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și-a exprimat deschis admirația față de Donald Trump.
„Niciun alt președinte al Statelor Unite ale Americii nu a tratat Asia Centrală așa cum o faceți dumneavoastră”, a spus el. „În Uzbekistan, vă numim președintele lumii.”
În aceeași seară, Trump a anunțat pe platforma Truth Social „un acord comercial și economic incredibil” cu Uzbekistanul. El a precizat că Tașkent intenționează să investească peste 100 de miliarde de dolari în următorul deceniu în sectoare-cheie din SUA, inclusiv în domeniul mineralelor critice și al aviației.
Washingtonul și celelalte țări din Asia Centrală erau, de asemenea, așteptate să semneze acorduri de cooperare în domeniul mineralelor critice.
Pentru Statele Unite ale lui Donald Trump, cooperarea economică primează asupra promovării valorilor democratice în această regiune cu regimuri autoritare, în diverse grade, scrie Agerpres.
Asia centrală se deschide investițiilor străine și turiștilor, dar numeroase ONG-uri observă o recentă degradare a drepturilor omului, în timp ce scena politică și presa sunt strâns controlate.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat
INTERVIU | Siegfried Mureșan: Aderarea R. Moldova la UE se poate concretiza în următorii ani. Nu există opoziție față de acest proces
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul grec despre gestionarea migrației și securitatea frontierelor externe ale UE
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ucraina „intenționează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”, spune Zelenski, după ce Ungaria a obținut o exceptare de la sancțiunile impuse Rusiei
Într-o întâlnire cu omologul elen, ministrul Finanțelor a mulțumit Greciei pentru sprijinul constant acordat României în procesul de aderare la OCDE
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei
Liderii din Asia Centrală, primiți la Casa Albă. Trump vrea să întărească parteneriatul cu regiunea și elogiază „potențialul incredibil” al acesteia
“Relațiile SUA – Ungaria ating noi culmi”: Trump îi acordă lui Orban o derogare de la sancțiunile privind petrolul și gazul din Rusia după ce Ungaria s-a angajat la proiecte energetice americane de peste 20 miliarde de dolari
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- COMUNICATE DE PRESĂ6 days ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- NATO6 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- NATO1 week ago
Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Un duș rece – Amenințare și oportunitate în gestionarea crizei retragerii trupelor americane din România
- ROMÂNIA1 week ago
Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa