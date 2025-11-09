Ministrul ungar de externe susține că derogarea de la sancțiunile privind petrolul și gazele din Rusia se aplică pe termen nelimitat

Ungaria a anunțat sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești, contrazicând declarațiile unui reprezentant al Casei Albe, care precizase anterior că această derogare este valabilă doar un an, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Președintele american Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie ce amenință cu noi sancțiuni entitățile ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.

„Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu președintele SUA că am obținut o exceptare nelimitată de la sancțiuni. Nu există nicio sancțiune asupra transporturilor de petrol și gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul ugar de externe Peter Szijjarto, pe Facebook.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere. În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înțelegere pe prim-ministrul ungar.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești.

„Unele mass-media susțin că scutirea acordată Ungariei de către SUA de la sancțiunile privind petrolul și gazul este valabilă doar pentru un an. Știri false. Cei care scriu acest lucru nu erau prezenți în sală. Scutirea este permanentă, pe o perioadă nedeterminată”, a scris Szijjarto, pe platofrma X.

Some media claim that the US exemption granted to Hungary from sanctions on oil and gas is only for one year. Fake news. Those who write this were not in the room. The exemption is permanent for an indefinite period. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 8, 2025

Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.

Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din cel de petrol.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri seara că Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, în urma întrevederii dintre președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă.

„Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski într-un mesaj postat pe Telegram.