MIPE: Gradul de absorbție a fondurilor alocate României prin PNRR este estimat la peste 90% pentru granturi și la peste 95% pentru împrumuturi. Rezultatele finale privind implementarea, după depunerea cererii de plată nr. 6

Rezultatele finale referitoare la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată nr. 6, ultima cerere de plată din PNRR, a explicat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Într-un comunicat, MIPE a anunțat că cererea de plată nr. 6 va include informațiile pe care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să le raporteze până la 15 septembrie 2026. După centralizarea acestor date, MIPE va putea actualiza și tabloul de bord privind implementarea PNRR.

În acest context, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene subliniază faptul că datele din Tabloul de bord reflectă situația implementării proiectelor din PNRR așa cum rezultă din raportările CRI la aferente semestrului I 2026.

În prezent, instituțiile implicate în coordonarea și implementarea PNRR își concentrează eforturile în direcția finalizării procedurilor administrative aferente închiderii cererii de plată nr. 5 și depunerii cererii de plată nr. 6.

„Acest efort implică parcurgerea mai multor etape administrative, iar rezultatele finale cu privire la nivelul de implementare al fiecărui proiect vor putea fi identificate doar la finalul acestui proces”, arată sursa citată mai sus.

Conform informațiilor preliminare puse la dispoziție de către coordonatorii de reforme și investiții, gradul de absorbție a fondurilor alocate României în cadrul PNRR este estimat la peste 90% pentru componenta de grant, respectiv la peste 95% pentru componenta de împrumut.

MIPE reamintește că alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,54 miliarde de euro euro împrumuturi, conform ultimei renegocieri cu serviciile Comisiei Europene din luna august 2026.

PNRR este implementat de 20 coordonatori de reforme și de investiții: ministere și alte autorități publice centrale, iar MIPE coordonează la nivel național implementarea planului.