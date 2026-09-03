Mirabela Grădinaru, alături de Maia Sandu la o conferință dedicată siguranței online: Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția copiilor în lumea fizică și cea digitală

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat astăzi, 3 septembrie, la Chișinău, alături de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu, la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”. Evenimentul a fost organizat sub egida Președinției Republicii Moldova de către Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și a fost dedicat dezvoltării armonioase a copiilor și adolescenților într-un context marcat de dezvoltarea tehnologică accelerată.

Doamna Mirabela Grădinaru a intervenit în cadrul panelului la nivel înalt „Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, alături de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Prima Doamnă a României a subliniat importanța protejării adecvate a copiilor și tinerilor în mediul digital, care necesită prevenție și efort conjugat al întregii societăți, de la nivelul autorităților, sistemului educațional, sistemului de sănătate și familiilor: „Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare, dar, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare. Timp de generații, a proteja un copil a însemnat să construiești spații fizice sigure în jurul lui, acasă, la școală, în comunitate. Existau granițe pe care le puteam vedea și uși pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o ușă ca să intre în viața copiilor noștri. Poate ajunge la ei printr-un ecran. De aici decurge o concluzie care să ne ghideze: nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția pe care o așteptăm pentru copii în lumea fizică și protecția pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mișcă firesc între aceste două medii și este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură.”

La eveniment au participat decidenți, experți naționali și internaționali, reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic, societății civile și organizațiilor de tineri. Panelurile conferinței s-au axat pe impactul mediilor digitale asupra siguranței online, sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților și vor contribui la identificarea unor priorități comune în vederea unor acțiuni naționale coordonate și intersectoriale.

O atenție deosebită va fi acordată participării tinerilor la elaborarea și monitorizarea politicilor care îi vizează. În cadrul vizitei la Chișinău, Prima Doamnă a avut și o întâlnire tête-à-tête cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și o întrevedere bilaterală cu Natasha Azzopardi Muscat, Director, Sisteme de Sănătate, Biroul Regional OMS pentru Europa.