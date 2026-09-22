Mirabela Grădinaru, la New York, despre protecția copiilor în mediul digital: Tehnologia nu trebuie să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la New York, în marja Adunării Generale a ONU, la o nouă etapă a dialogului internațional privind protecția copiilor în mediul digital, la invitația Primei Doamne a Turciei, Emine Erdoğan. Discuțiile au continuat demersul lansat la Ankara privind construirea unui mediu digital mai sigur pentru copii și stabilirea unor principii comune de protecție.

Evenimentul a fost organizat sub patronajul Primei Doamne a Turciei, în colaborare cu UNICEF și Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a subliniat necesitatea unor reguli de bază comune, care să le ofere copiilor protecție indiferent de țara în care se află sau de platformele digitale pe care le folosesc.

„La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, același nivel de grijă și protecție pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică”, a afirmat Prima Doamnă, potrivit unei postări pe pagina de Facebook România în Lumină.

Ea a arătat că discuția trebuie extinsă de la nivel național la unul internațional, în condițiile în care copiii folosesc deja un spațiu digital care depășește granițele statelor.

„La New York, ducem această discuție mai departe, către responsabilitate comună și către standarde de protecție care să nu se oprească la granițele unei țări. Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Prima Doamnă a României a evidențiat, totodată, responsabilitatea comună a statelor, companiilor de tehnologie, școlilor și familiilor în ceea ce privește protejarea copiilor în mediul online.

„Copiii noștri cresc într-o lume în care granița dintre real și digital devine tot mai puțin vizibilă. Învață, se joacă, comunică și descoperă lumea online, iar odată cu aceste oportunități apar și noi responsabilități pentru noi, adulții”, a punctat ea.

Mesajul transmis la New York a fost că dezvoltarea tehnologică trebuie însoțită de mecanisme de protecție adaptate noilor riscuri și de o responsabilitate comună pentru siguranța copiilor.

„Este o responsabilitate pe care o avem față de copii și față de lumea în care vor crește. Iar această responsabilitate începe cu un lucru simplu: să nu lăsăm tehnologia să evolueze mai repede decât grija noastră pentru cei mici”, a mai transmis Prima Doamnă.

Participarea la evenimentul găzduit sub patronajul Eminei Erdoğan face parte din agenda proprie a Primei Doamne a României în timpul vizitei la New York, unde îl însoțește pe președintele Nicușor Dan la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Mirabela Grădinaru a participat anterior, tot la New York, la o nouă reuniune a inițiativei „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump. Discuțiile au vizat protecția copiilor în contextul dezvoltării rapide a tehnologiei și al utilizării inteligenței artificiale.

La acel eveniment, Prima Doamnă a României a subliniat că tehnologia trebuie să fie adaptată nevoilor copiilor, nu doar ca aceștia să fie obligați să țină pasul cu ritmul dezvoltării tehnologice.

Agenda sa la New York include, de asemenea, participarea la Summitul Primelor Doamne și Primilor Domni, găzduit de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.