A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ține departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei, a transmis Prima Doamnă Mirabela Grădinaru la Summitul „Their Future. Our Responsibility”, găzduit la Varșovia de Prima Doamnă a Republicii Polone, Marta Nawrocka.

La masa dialogului s-au aflat și Primele Doamne din Ucraina și Lituania, alături de Trimisul special al Statelor Unite ale Americii pentru inițiativa „Fostering the Future”, Charity Wallace. Împreună, au adus în atenție o responsabilitate care ne unește dincolo de granițe: aceea de a le oferi copiilor un viitor în care să fie protejați, ascultați și încurajați să se dezvolte.

Reuniunea continuă demersul internațional „Fostering the Future Together”, lansat la Washington, în luna martie a acestui an, de Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, și pune în centrul dezbaterii una dintre marile provocări ale vremurilor noastre: siguranța și bunăstarea copiilor în mediul online.

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a vorbit despre responsabilitatea pe care o avem cu toții de a proteja copiii în lumea digitală, fără a le limita accesul la oportunitățile pe care aceasta le oferă. Pentru că tehnologia trebuie să fie un sprijin în dezvoltarea lor, nu un risc pentru siguranța și echilibrul lor.

Un accent aparte a fost pus pe importanța de a asculta cu adevărat vocea copiilor, de a le înțelege nevoile, temerile și așteptările. În acest context, Prima Doamnă a prezentat două modele de bune practici din România: proiectul de prevenție al asociației „Zi de Bine”, susținut de OMS și Ministerul Sănătății, și programul „Ora de Net”, dezvoltat de Salvați Copiii România.

Totodată, Mirabela Grădinaru a subliniat nevoia unor instrumente accesibile de educație digitală pentru părinți și profesori, a unor tehnologii gândite încă de la început pentru a-i proteja pe cei mici și a unei cooperări internaționale reale, prin care experiențele, ideile și bunele practici să se transforme în soluții concrete. Pentru că siguranța copiilor nu poate fi responsabilitatea unui singur om, a unei singure familii sau a unei singure țări.

„A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ține departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei”. Acesta este mesajul transmis de România, prin vocea Mirabelei Grădinaru, la Varșovia, un mesaj despre grijă, responsabilitate și încredere, dar mai ales despre puterea de a lucra împreună pentru ca fiecare copil să poată crește, învăța și visa într-un mediu digital sigur și sănătos. Pentru că viitorul copiilor începe cu responsabilitatea noastră, astăzi.