Mirabela Grădinaru, la Washington: Aștept cu nerăbdare să colaborez cu Prima Doamnă a SUA pentru a dezvolta educația digitală și alfabetizarea media pentru copii

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat marți, la Washington, că își dorește o colaborare strânsă cu prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru dezvoltarea proiectelor dedicate educației digitale și alfabetizării media pentru copii la nivel global.

La invitația Melaniei Trump, Mirabela Grădinaru participă, alături de o delegație oficială a României, la summitul inaugural al unei coaliții globale privind educația digitală a copiilor. Evenimentul organizat la inițiativa Primei Doamne a SUA reunește reprezentanți guvernamentali, experți și lideri din domeniul educației și tehnologiei, având ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale într-un sector considerat esențial pentru viitorul noilor generații.

„Cred că această inițiativă este una valoroasă, care generează avânt, vizibilitate și dinamism necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să avem o abordare integrată care să lege mai bine educația, inovația și tehnologia. Aștept să colaborez îndeaproape cu prima doamnă, Melania Trump, și cu persoanele prezente aici, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și pentru un impact tangibil legat de educația digitală și practici online sigure și alfabetizare media pentru copii din lumea întreagă”, a afirmat Mirabela Grădinaru în intervenția susținută în sesiunea inaugurală.

Din delegația României fac parte și Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă. Totodată, Mirabela Grădinaru i-a prezentat pe experții care o însoțesc la Washington, Andrada Morar, reprezentantă a UiPath, și Robert Berza, din cadrul Edge Institute România.

Citiți și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă la primul Summit al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, la invitația Melaniei Trump, prima doamnă a SUA

Potrivit Administrației Prezidențiale, summitul promovează utilizarea tehnologiei și a inovației pentru creșterea bunăstării copiilor, facilitând accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, destinate elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online.

Agenda evenimentului include o sesiune de lucru organizată la Departamentul de Stat al SUA, precum și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, unde sunt așteptate primele doamne și reprezentanți ai statelor participante, discuțiile urmând să vizeze educația digitală, utilizarea responsabilă a tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administrației Prezidențiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online”, se arată în informarea oficială.

În marja vizitei, delegația română va avea întâlniri cu reprezentanți ai mediului educațional și academic american, inclusiv cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează programe de schimb educațional cu România, precum FLEX și FLEX Abroad.

De asemenea, sunt programate discuții cu medici români din Statele Unite, specializați în tratarea adicțiilor, precum și o vizită la The Thrive Center for Children, Families and Communities din cadrul Georgetown University, unde delegația va avea o întrevedere cu directorul Matthew Biel și echipa sa.