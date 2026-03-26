Mirabela Grădinaru, masă rotundă cu comunitatea de medici români din SUA specializați în prevenirea și tratarea adicțiilor și protecția sănătății copiilor

Autor: Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, și ambasadorul Alexandru Muraru au organizat la Washington, D.C., o masă rotundă cu comunitatea de medici români din Statele Unite specializați în prevenirea și tratarea adicțiilor și în protecția sănătății copiilor, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Dialogul s-a concentrat pe experiența medicilor în gestionarea fenomenului adicțiilor, atât cele legate de substanțe, cât și cele digitale. Discuțiile au evidențiat importanța prevenției, a intervenției timpurii, a abordării multidisciplinare și a cooperării între sistemele de sănătate, educație și protecție socială, pentru a proteja copiii aflați în situații de vulnerabilitate.

În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilități concrete de cooperare între România și Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenție și tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observație și a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire și tratament în rândul copiilor și adolescenților în linie cu cele mai noi evoluții în cercetare și ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoștințe și întoarcerea în România a medicilor care își doresc să revină în țară.

Medicii români din SUA și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor, precum și deschiderea de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecțiile învățate din experiența americană. Mai mult, aceștia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înțelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educație, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale și de politici publice care să protejeze, nu doar să reacționeze.

Întâlnirea a confirmat că prevenția adicțiilor în rândul copiilor trebuie tratată ca prioritate, la intersecția dintre sănătate, educație și politici sociale, iar cooperarea internațională poate contribui decisiv la dezvoltarea unor soluții sustenabile în acest domeniu.

Trump și Xi au reprogramat vizita liderului SUA la Beijing pentru 14-15 mai: "Va fi un eveniment monumental"; Liderul chinez, așteptat la Washington în acest an
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

