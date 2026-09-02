Mirabela Grădinaru: Medicul de familie, una dintre cele mai importante verigi ale sistemului de sănătate. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și încredere în știință

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Administrația Prezidențială a găzduit astăzi, 2 septembrie, dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate şi al rezilienţei sistemului sanitar”. Prezentă la eveniment, Mirabela Grădinaru a făcut apel la mai multă educație pentru sănătate și mai multă încredere în știință, în contextul în care sănătatea a devenit un domeniu puternic afectat de teoriile conspirației. „Trăim într-o perioadă în care informația circulă rapid, dar nu întotdeauna corect. Din păcate, sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației, de pseudospecialiști și de recomandări lipsite de fundament științific. Cred că avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și apoi pe cea a specialiștilor. Avem nevoie de mai multă educație pentru sănătate și de mai multă încredere în știință”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Medicul de familie reprezintă un pilon important fără de care sistemul de sănătate nu ar putea funcționa, iar Mirabela Grădinaru subliniază că rolul lui trebuie apreciat cu adevărat.

„Medicul de familie ne cunoaște istoricul, ne urmărește evoluția și ne oferă siguranța că cineva privește sănătatea noastră în ansamblu. Poate că uneori luăm această prezență ca pe ceva firesc. Poate ar trebui să spunem mai des că medicul de familie este una dintre cele mai importante verigi ale sistemului nostru de sănătate”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carola Davila” şi Fundaţia „Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS”. La dezbatere au participat reprezentanţi ai mediului academic şi profesional, medici de familie, medici rezidenţi, experţi în politici de sănătate, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai organizaţiilor din domeniul medical.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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