Mirabela Grădinaru, prezentă la New York la o nouă reuniune a inițiativei fondate de Melania Trump: Tehnologia trebuie să țină pasul cu nevoile copiilor

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat luni, la New York, la o nouă reuniune în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Discuțiile s-au concentrat pe siguranța copiilor în mediul digital, într-un context în care inteligența artificială și noile tehnologii transformă rapid modul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea.

Întâlnirea continuă dialogul început în luna martie, la Washington, în cadrul aceleiași inițiative. La reuniunea de la New York au participat Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie.

Mirabela Grădinaru a susținut necesitatea ca dezvoltarea tehnologică să fie însoțită de educație, îndrumare și măsuri de protecție adaptate nevoilor copiilor.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește. Nu putem cere copiilor și școlilor doar să țină pasul cu tehnologia. Tehnologia trebuie să țină pasul cu nevoile lor”, a transmis Prima Doamnă a României, potrivit unei postări pe pagina de Facebook România în lumină.

În cadrul discuțiilor a fost abordat și impactul inteligenței artificiale asupra copiilor, în condițiile în care aceasta face deja parte din viața lor și influențează modul în care aceștia accesează informații și învață.

Mirabela Grădinaru a subliniat că este nevoie ca cei mici să fie pregătiți să utilizeze noile instrumente „cu încredere, dar și cu discernământ”, iar responsabilitatea adulților este să se asigure că tehnologia răspunde nevoilor copiilor.

„Fostering the Future Together” urmărește dezvoltarea cooperării internaționale pentru protejarea copiilor și crearea unui mediu digital mai sigur pentru aceștia. Dialogul inițiat în urmă cu câteva luni la Washington continuă prin identificarea unor soluții concrete privind siguranța și educația copiilor în era digitală.

Participarea Mirabelei Grădinaru la reuniunea de la New York are loc în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează împreună cu președintele Nicușor Dan în Statele Unite, cu ocazia Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În timp ce președintele participă la reuniuni și întâlniri bilaterale la New York, Prima Doamnă are o agendă axată în special pe teme privind copiii, educația și siguranța în mediul digital.

Pe 23 septembrie, Mirabela Grădinaru va participa și la Summitul First Ladies and Gentlemen, găzduit de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”. Prima Doamnă îl va însoți pe președintele Nicușor Dan și la recepția găzduită de președintele american Donald Trump în onoarea șefilor de delegații prezenți la Adunarea Generală a ONU.