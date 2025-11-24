Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit vineri seară omologului său român Nicușor Dan pentru mesajul de susținere transmis în aceeași zi, mesaj în care șeful statului a salutat eforturile pentru pace ale președintelui american Donald Trump și s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina.

”Îți mulțumesc pentru sprijinul tău”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.

Thank you for your support! https://t.co/woHQjAiO5d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine.

Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, dar care prevede concesii teritoriale.

“Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele a indicat că se alătură “mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, cu trimitere la convorbirea telefonică pe care președintele Ucrainei a avut-o cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.

“Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO”, a adăugat șeful statului.

“Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a conchis Nicușor Dan.

Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.

Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.

Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.

În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.

Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.