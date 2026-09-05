Mircea Abrudean: Acordul România-SUA privind securitatea socială, o veste bună pentru românii care au muncit în SUA. Relația bilaterală este tot mai puternică și trebuie să includă și componenta economică

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a salutat intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, care permite valorificarea perioadelor de contribuție realizate în cele două țări pentru stabilirea drepturilor de pensie.

„Intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale este o veste bună pentru românii care au muncit în SUA și pentru familiile lor”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare publicată pe Facebook.

Acordul, aplicabil începând cu 1 septembrie, permite cumularea perioadelor de contribuție din România și Statele Unite, în condițiile prevăzute de document, astfel încât persoanele care au lucrat în ambele țări să își poată îndeplini mai ușor criteriile pentru obținerea pensiei.

„De la 1 septembrie, perioadele de contribuție din cele două țări pot fi valorificate pentru stabilirea drepturilor de pensie”, a subliniat președintele Senatului.

Mircea Abrudean consideră că aplicarea acordului confirmă consolidarea relațiilor bilaterale și necesitatea dezvoltării dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

„Această reușită arată încă o dată că relația dintre România și SUA este tot mai puternică și trebuie să includă și componenta economică, nu doar pe cea de securitate”, a afirmat acesta.

Președintele Senatului a pledat pentru valorificarea relației strategice cu Statele Unite prin rezultate concrete pentru economia și cetățenii României.

„E important să folosim fiecare oportunitate pentru a transforma Parteneriatul Strategic România–SUA în proiecte concrete, investiții și locuri de muncă mai bine plătite pentru români”, a conchis Mircea Abrudean.

Intrarea în vigoare a acordului a fost salutată anterior și de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a evidențiat beneficiile acestuia pentru cetățenii care au lucrat în ambele state și pentru companiile românești și americane.

Pe lângă recunoașterea perioadelor de contribuție pentru stabilirea drepturilor sociale, înțelegerea urmărește să evite plata simultană a contribuțiilor în ambele sisteme pentru aceeași activitate, reducând costurile și sarcinile administrative pentru angajați și angajatori. Acordul a fost semnat la 23 martie 2023 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, potrivit Administrației americane pentru Securitate Socială.