Mircea Abrudean condamnă afirmațiile liderei AfD la adresa românilor din Germania: România trebuie să fie o voce fermă atunci când cetățenii săi sunt vizați de astfel de discursuri

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a condamnat afirmațiile făcute de lidera partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa românilor care trăiesc în Germania, subliniind că acestea reprezintă o lipsă de respect față de o comunitate de aproape un milion de oameni.

„În calitate de președinte al Senatului, susțin fără echivoc dreptul românilor care trăiesc și muncesc în afara granițelor de a fi respectați și tratați cu demnitate”, a transmis Mircea Abrudean într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a calificat afirmațiile liderei AfD drept „cel puțin condamnabile” și a subliniat că, într-o Europă construită pe libera circulație, cooperare și egalitate în drepturi, naționalitatea nu poate constitui un criteriu de discriminare.

Președintele Senatului a atras atenția că politicienii au obligația de a vorbi responsabil despre oameni și comunități, fără a transforma apartenența națională într-o temă de confruntare.

„Orice încălcare a legii trebuie tratată individual, pe baza faptelor și a probelor. Generalizările nu țin loc de argumente și nu pot justifica discriminarea”, a punctat acesta.

Mircea Abrudean a amintit că aproape un milion de români și-au construit o viață în Germania, unde fac parte din comunități, susțin economia și contribuie la bunăstarea societății în care trăiesc.

În acest context, el a subliniat că prezența românilor nu poate fi redusă la statistici privind cheltuielile sociale și nici evaluată prin prisma prejudecăților.

Totodată, oficialul a evidențiat contribuția cetățenilor români la dezvoltarea economiilor europene, menționând Germania drept unul dintre cele mai relevante exemple.

„România trebuie să fie o voce fermă atunci când cetățenii săi sunt vizați de astfel de discursuri. Apartenența la Uniunea Europeană presupune drepturi egale pentru toți, indiferent de țara de origine”, a transmis președintele Senatului.

Alice Weidel, șefa partidului german de extremă dreapta AfD, care se află pe primul loc în preferințele electoratului, a lansat un atac direct la adresa cetățenilor români aflați în Germania, pe care i-a acuzat că ”ne jefuiesc sistemul social”.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. O cotitură în politica de migrație este posibilă doar cu AfD!”, a scris Weidel pe X.