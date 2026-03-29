Mircea Abrudean: De 22 de ani, România își consolidează parcursul european și euroatlantic, contribuind la securitatea regională și la apărarea valorilor democratice

Parteneriatul strategic cu SUA rămâne un pilon esențial al securității noastre, a transmis duminică președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu ocazia împlinirii a 22 de ani de când România este stat membru cu drepturi depline al NATO.

„Parteneriatul strategic cu SUA rămâne un pilon esențial al securității noastre. De 22 de ani, România își consolidează parcursul european și euroatlantic, contribuind activ la securitatea regională și la apărarea valorilor democratice. România rămâne un aliat de încredere în NATO”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

România celebrează duminică, 29 martie, 22 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, alianța politico-militară care aniversează la 4 aprilie 77 ani de la înființare și de la debutul construcției unității transatlantice.

Aniversată, potrivit legislației naționale, în prima duminică a lunii aprilie din fiecare an, apartenența României la umbrela de securitate euro-atlantică a devenit realitate la 29 martie 2004 prin depunerea instrumentelor de ratificare la depozitarul Tratatului Nord-Atlantic – Guvernul Statelor Unite -, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia de arborare a drapelului României la sediul NATO, alături de cele ale altor șase state din regiunea Europei de Est – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. De atunci, doar alte șase state au mai aderat la Alianță, Albania și Croația în 2009, Muntenegru în 2017, Macedonia de Nord în 2020, Finlanda în 2023 și Suedia în 2024.