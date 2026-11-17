Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit marți, la Bruxelles, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru a discuta despre prioritățile României în arhitectura europeană, protejarea drepturilor românilor din Diaspora și susținerea intereselor economice ale țării.

„A fost o plăcere să o revăd astăzi pe președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și să discutăm despre prioritățile României în arhitectura europeană și nevoile concrete ale cetățenilor noștri”, a transmis Mircea Abrudean.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat apărarea valorilor democratice și protejarea parcursului democratic și pro-european al Uniunii Europene în fața extremismului, inclusiv în contextul declarațiilor AfD. În acest sens, președintele Senatului a subliniat că „drepturile românilor din Diaspora trebuie protejate, aceștia trebuie tratați cu demnitate și respect”.

Un alt subiect abordat a fost situația fermierilor români și necesitatea deblocării exporturilor de ovine. „Am discutat despre deblocarea și protejarea exportului de ovine, un sector vital pentru agricultura și economia noastră”, a precizat Abrudean.

În ceea ce privește reprezentarea României la nivel european, oficialul român a arătat că a subliniat „necesitatea unei prezențe mai consistente și echilibrate a românilor în structurile Parlamentului European”.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre nominalizările pentru Ordinul European de Merit (European Order of Merit), pe care Abrudean l-a descris drept „un simbol al contribuției remarcabile la proiectul european”.

„Continuăm să lucrăm cu determinare pentru ca vocea României să fie auzită și respectată la Bruxelles!”, a mai transmis președintele Senatului.

Acesta a anunțat și că viitoarea vizită a Robertei Metsola în România reprezintă „un semnal puternic de solidaritate și parteneriat pentru țara noastră”.