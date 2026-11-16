Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit, la Bruxelles, cu zeci de români care lucrează la Parlamentul European și în alte instituții europene, afirmând că mulți dintre aceștia și-ar dori să revină în România dacă ar găsi oportunități profesionale pe măsura experienței acumulate.

„Am stat de vorbă cu zeci de colegi români care lucrează la Parlamentul european, dar și în alte instituții europene și un lucru m-a impresionat în mod deosebit: mulți dintre ei s-ar întoarce mâine în România dacă ar găsi oportunități pe măsura experienței pe care au câștigat-o aici”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe Facebook.

Președintele Senatului a subliniat că România trebuie să creeze condițiile necesare pentru revenirea profesioniștilor români din străinătate și să le ofere acestora oportunități de valorificare a experienței dobândite în instituțiile europene.

„Avem datoria să îi sprijinim, să le facem vocea auzită în conducerea instituțiilor europene și să construim acasă condițiile care să îi facă să revină”, a punctat Abrudean.