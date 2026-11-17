Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a avertizat marți, la Conferința Mondială e-Parliament, organizată la Bruxelles, că inteligența artificială reprezintă atât o oportunitate pentru modernizarea instituțiilor democratice, cât și o sursă de riscuri pentru drepturile fundamentale, integritatea alegerilor și opinia publică. Acesta a pledat pentru o legislație solidă, transparență și supraveghere umană în utilizarea noilor tehnologii.

„Inteligența artificială nu mai reprezintă doar o inovație tehnologică. Astăzi, ea constituie un test definitoriu pentru democrațiile noastre, pentru drepturile fundamentale ale cetățenilor și pentru autoritatea parlamentelor noastre. Atunci când analizăm impactul inteligenței artificiale asupra democrației, observăm atât oportunități, cât și pericole”, a declarat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a evidențiat beneficiile pe care inteligența artificială le poate aduce administrației și instituțiilor legislative, prin apropierea acestora de cetățeni, simplificarea accesului la legislație și eliminarea barierelor lingvistice.

În același timp, el a atras atenția asupra riscurilor asociate utilizării necontrolate a acestor tehnologii.

„Dezinformarea generată artificial, deepfake-urile și algoritmii opaci pot manipula opinia publică, pot denatura alegerile și pot adânci polarizarea socială”, a avertizat Abrudean.

Acesta a subliniat că responsabilitatea parlamentarilor este de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor în era digitală, iar viața privată, libertatea de exprimare, nediscriminarea și demnitatea umană nu trebuie sacrificate în numele eficienței tehnologice.

„Prin legislație solidă și orientată spre viitor, parlamentele trebuie să stabilească limite clare, asigurând transparența, responsabilitatea și o supraveghere umană strictă ori de câte ori inteligența artificială influențează viețile oamenilor”, a afirmat președintele Senatului.

Totodată, Mircea Abrudean a pledat pentru modernizarea activității parlamentare prin utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, care pot contribui la elaborarea unor legi mai bune, identificarea contradicțiilor legislative și gestionarea mai transparentă a activității instituționale.

El a subliniat însă că transformarea digitală nu trebuie să afecteze independența instituțională și suveranitatea digitală și nici să înlocuiască judecata umană, dezbaterea etică și compromisul politic, elemente care conferă legitimitate democratică legilor.

În acest context, președintele Senatului a evidențiat importanța cooperării internaționale prin intermediul Uniunii Interparlamentare și al forumurilor dedicate schimbului de standarde, principii etice și bune practici.

„Tehnologia trebuie să servească întotdeauna democrația, nu să o guverneze. Avem datoria de a legifera cu curaj, de a apăra drepturile fiecărui cetățean și de a păstra valorile umane în centrul activității parlamentelor noastre”, a conchis Mircea Abrudean.