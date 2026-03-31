Mircea Abrudean, la Kiev alături de Zelenski și șefii parlamentelor din 15 țări pentru a onora victimele masacrului de la Bucha: “Rămâne martorul cruzimii forțelor armate ruse”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a aflat marți la Kiev pentru a onora victimele masacrului de la Bucha și pentru a reafirma condamnarea războiului de agresiune „ilegal, neprovocat și nejustificat” al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și de șefii delegațiilor parlamentelor din peste 15 țări, printre care Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și reprezentanți ai Parlamentului European, Adunării Parlamentare a NATO și Adunării Parlamentare a OSCE, Abrudean a subliniat angajamentul comun pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

„Am reafirmat angajamentul nostru ferm față de scopurile și principiile Cartei ONU și respectul deplin pentru suveranitatea, independența politică și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional”, a transmis președintele Senatului.

Masacrul de la Bucha, petrecut în martie 2022, a dus la moartea violentă a peste 500 de civili, mulți dintre ei copii. Imaginile și mărturiile arătau civili executați cu mâinile legate la spate, gropi comune și victime cu urme de tortură sau împușcate de la distanță mică. Dovezile atrocităților au ieșit la iveală la începutul lunii aprilie 2022, după retragerea trupelor ruse din regiune.

„Masacrul de la Bucha rămâne martorul a tot ceea ce poate fi mai crud și mai inuman din partea forțelor armate ruse în timpul ocupării orașului de la marginea Kievului. Iar asta nu numai că trebuie condamnat, trebuie să nu se mai întâmple vreodată, nicăieri în lumea asta”, a subliniat Abrudean.