Mircea Abrudean, la Kiev alături de Zelenski și șefii parlamentelor din 15 țări pentru a onora victimele masacrului de la Bucha: “Rămâne martorul cruzimii forțelor armate ruse”

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Mircea Abrudean/ Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a aflat marți la Kiev pentru a onora victimele masacrului de la Bucha și pentru a reafirma condamnarea războiului de agresiune „ilegal, neprovocat și nejustificat” al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și de șefii delegațiilor parlamentelor din peste 15 țări, printre care Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și reprezentanți ai Parlamentului European, Adunării Parlamentare a NATO și Adunării Parlamentare a OSCE, Abrudean a subliniat angajamentul comun pentru respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

„Am reafirmat angajamentul nostru ferm față de scopurile și principiile Cartei ONU și respectul deplin pentru suveranitatea, independența politică și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional”, a transmis președintele Senatului.

Masacrul de la Bucha, petrecut în martie 2022, a dus la moartea violentă a peste 500 de civili, mulți dintre ei copii. Imaginile și mărturiile arătau civili executați cu mâinile legate la spate, gropi comune și victime cu urme de tortură sau împușcate de la distanță mică. Dovezile atrocităților au ieșit la iveală la începutul lunii aprilie 2022, după retragerea trupelor ruse din regiune.

„Masacrul de la Bucha rămâne martorul a tot ceea ce poate fi mai crud și mai inuman din partea forțelor armate ruse în timpul ocupării orașului de la marginea Kievului. Iar asta nu numai că trebuie condamnat, trebuie să nu se mai întâmple vreodată, nicăieri în lumea asta”, a subliniat Abrudean.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Alessio Menegazzo, CEO PPC România: Europa are nevoie de o strategie comună în energie și securitate în care autoritățile și mediul privat să conlucreze
Alessio Menegazzo, CEO PPC România: Europa are nevoie de o strategie comună în energie și securitate în care autoritățile și mediul privat să conlucreze
Articolul următor
Ilie Bolojan, interviu pentru publicația franceză Le Figaro: "Un divorț politic între America și UE ar fi o catastrofă pentru toți occidentalii"
Ilie Bolojan, interviu pentru publicația franceză Le Figaro: “Un divorț politic între America și UE ar fi o catastrofă pentru toți occidentalii”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare