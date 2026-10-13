A început programul de Internship al Senatului României. Mircea Abrudean: Politica are nevoie de tineri

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat ieri, 12 octombrie, la lansarea programului de Internship al Senatului României, unde 30 de tineri vor lucra timp de 2 luni împreună cu reprezentanții grupurilor parlamentare și cu cei din cadrul structurilor de specialitate ale instituției.

Mircea Abrudean își dorește ca tinerii să se implice serios în activitatea instituției și să ofere un feedback sincer cu privire la experiența lor: „Le-am spus astăzi la deschiderea oficială că mi-ar plăcea să fie implicați și serioși. Să nu considere nicio secundă că rolul lor nu este important și că părerea lor nu contează. Mai mult, le-am spus că îi aștept în biroul meu la finalul primei luni de activitate pentru a-mi spune ce le place, ce nu le place, ce merge și ce nu merge.”

„Politica are nevoie de tineri și tinerii au nevoie de politici publice pentru a-și asigura un viitor bun, solid și corect în România. Sigur ne va fi mai bine, și lor și nouă, dacă vom lucra împreună și dacă aceștia vor decide să aleagă să se implice și poate chiar să urmeze cariere politice. Sunt sigur de asta”, a mai transmis Mircea Abrudean.