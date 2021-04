Mircea Geoană: Pandemia a accelerat competiția geopolitică la nivel global. Anticipăm că la summit-ul NATO din 2022 vom avea un nou concept strategic al Alianței

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor în creștere care se manifestă la granița de est a acestei țări unde Rusia desfășoară masări și mișcări de forțe militare.

“L-am sunat pe președintele Zelenski pentru a exprima îngrijorarea serioasă cu privire la activitățile militare ale Rusiei în și în jurul Ucrainei și la încălcarea acordului de încetare a ostilităților“, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

Înaltul oficial aliat a subliniat că NATO sprijină ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. “Rămânem angajați față de parteneriatul nostru strâns”, a completat el.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021