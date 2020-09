Mircea Geoană, președintele Board-ului pentru inovare din cadrul NATO: Trebuie să păstrăm nealterată supremația tehnologică a Alianței

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat un apel la sporirea eforturilor în cadrul acestei organizaţii în vederea combaterii schimbărilor climatice, transmite duminică dpa.

”Schimbările climatice ne ameninţă securitatea”, a scris Stoltenberg într-un articol apărut duminică în publicaţia germană Welt am Sonntag, informează Agerpres.

”De aceea, NATO trebuie să facă mai mult pentru a înţelege mai bine schimbările climatice şi pentru a le include în toate aspectele sarcinilor noastre, de la planificare militară la modul în care ne pregătim şi ne educăm forţele armate”, a continuat el.

