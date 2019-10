Mircea Geoană, primul mesaj în calitate de secretar general adjunct al NATO: Avem o singură misiune, să păstrăm unitatea celei mai de succes Alianțe din istorie

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis joi, într-o postare pe Twitter că va lucra cu Mircea Geoană, noul secretar general adjunct al organizației, pentru consolidarea Alianței Nord-Atlantice.

”Un călduros bun venit pentru noul meu secretar general adjunct, Mircea Geoană! Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida NATO mai departe. Vei construi în baza moștenirii solide pe care a lăsat-o Rose Gottemoeller, o campioană al Alianței noastre transatlantice. Ne va lipsi tuturor”, scris Stoltenberg, pe Twitter.

A warm welcome to my new Deputy Secretary General, @Mircea_Geoana! I look forward to working with you to further strengthen #NATO. You will build on Rose @Gottemoeller‘s strong legacy as a champion of our transatlantic Alliance – we will all miss her. pic.twitter.com/fcA3SdUtQ2

