Mircea Hava cere autorităților din România să atragă și ”ultimul cent pe care-l avem la dispoziție pentru a-l investi într-un mediu curat”: Majoritatea covârșitoare a românilor își doresc măsuri clare pentru mediu

Eurodeputatul Mircea Hava (PNL, PPE) și-a exprimat mulțumirea față de faptul că o majoritate covârșitoare a românilor își doresc măsuri clare pentru mediu, cerându-le astfel autorităților din România să atragă și ”ultimul cent pe care-l avem la dispoziție pentru a-l investi într-un mediu curat.”

”Am citit, cu mândrie, vă spun sincer, concluziile unui studiu care arată că România conduce în fruntea unui clasament european în ceea ce privește percepția asupra impactului pe care îl avem asupra mediului. Mai precis, 88% dintre noi considerăm că schimbările climatice au un impact asupra vieții de zi cu zi, în timp ce media la nivelul întregii Uniuni este de 77%. Ce mă bucură este faptul că percepția „alor noștri” e în acord total cu măsurile din cadrul Pactul Ecologic European (Green Deal), prin care Comisia Europeană și-a propus să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere al poluării și impactului asupra schimbărilor climatice, până în 2050”, și-a arătat încântarea europarlamentarul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a explicat că ”întrunim două condiții de invidiat: știm ce vrem de la Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană acționează în concordanță cu ceea ce ne dorim noi.”

”Pentru că am amintit de Green Deal, nu trebuie să pierdem din vedere nici <<temelia>> acestuia, respectiv pachetul de propuneri <<Fit for 55>>. Mai pe românește, acest <<Pregătiți pentru 55>> are ca scop reducerea, la nivel european, a emisiilor nete cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu anul 1990”, a explicat Hava.

Pe de altă parte, eurodeputatul a semnalat prin citarea unui studiu realizat de Banca Europeană de Investiții (BEI) că există ”o încredere redusă în autorități, ca să nu spun o lipsă de încredere în cei care conduc România, cu privire la modul de acțiune legat de schimbările climatice.”

Conform documentului BEI, 84% dintre români cred că încălzirea globală, poluarea și modul în care gestionăm schimbările climatice sunt marea provocare a secolului, în vreme ce 85% consideră că ei sunt mai interesați de aceste probleme decât chiar propriul guvern, iar aproape două treimi cred că nu vom fi capabili de a pune în practică măsurile necesare pentru a ne atinge obiectivele.

”Nu e nimic surprinzător în neîncrederea românilor în autorități, căci această neîncredere vine din experiența atâtor și atâtor planuri și proiecte ce n-au fost duse la bun sfârșit. Nu mai avem timp de pierdut și nici de eșecuri în folosirea banilor europeni, o spun cu toată responsabilitatea. Când întreaga comunitate științifică ne spune că suntem în al 12-lea ceas, iar majoritatea cetățenilor sunt de acord că riscăm însă planeta dacă nu luăm măsuri, nu avem altă soluție decât să folosim toate resursele pe care le avem, să atragem și ultimul cent pe care-l avem la dispoziție pentru a-l investi într-un mediu curat”, a punctat Mircea Hava.

Europarlamentarul a reiterat că ”resurse există, trebuie doar să fim pregătiți, să scriem proiecte și să accesăm banii europeni.”

”Am spus-o, nu o dată, și o să o repet până o va înțelege și ultimul angajat din administrația de acasă: resurse există, trebuie doar să fim pregătiți, să scriem proiecte și să accesăm banii europeni. Avem bani la dispoziție pentru tranziția la un transport verde. Putem achiziționa, cu bani europeni, mijloace de transport în comun electrice și putem dezvolta infrastructura necesară, astfel ca automobilul electric să devină o normă. Pachetul de măsuri propuse în <<Pregătiți pentru 55>> ne oferă aceste opțiuni”, a completat Hava, care a amintit și de banii din PNRR.

”Există și în PNRR sume importante ce pot și trebuie să fie investite într-un mediu curat. Avem la dispoziție peste 700 de milioane de euro pentru proiecte de reîmpăduriri, iar banii ăștia sunt cu adevărat o provocare și nu avem voie să ratăm, doar pentru că nu ne-am pregătit din timp cu proiecte scrise bine și profesioniști care să le pună în practică. Transportul feroviar, care trebuie să devină și în România o alternativă viabilă și eficientă la automobil, are la dispoziție 3,5 miliarde în cadrul PNRR. Pentru orice om normal la cap este cât se poate de clar că economia globală se va schimba și că va exista o tranziție de la combustibilii fosili către energia verde, regenerabilă. Această schimbare nu va avea loc peste noapte. Nu vom renunța de azi pe mâine la cărbune, la benzină sau motorină, însă e de datoria noastră să începem, încă de azi, această tranziție și să ne pregătim pentru această schimbare. Bani există și îi putem accesa. Uniunea Europeană ne pune la dispoziție resursele necesare, însă nu ne și bagă în traistă. Ține de noi să fim pregătiți și să folosim tot ce avem la dispoziție, până la ultimul cent”, a conchis eurodeputatul Mircea Hava.