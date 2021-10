Mircea Hava, încrezător în tehnicienii din administrație pentru implementarea PNRR: Acești oameni care trăiesc în etica și rigiditatea birocrației europene vor crește rezultatele beneficiarilor

Eurodeputatul Mircea Hava (PNL, PPE) este încrezător că rezultatele în favoarea beneficiarilor reformelor și investițiilor din PNRR vor fi atinse cu ajutorul tehnicienilor din ministere și instituțiile publice, politicienii aflați în fruntea țării fiind preocupați cu „un joc sadic de interese”.

„Finalul anului ne va prinde cu avansul de 3,7 miliarde de euro, din PNRR, în conturile țării. E suficient să amintesc că bani am mai primit, dar nu prea i-am cheltuit pe ce ne-am propus. Ca dovadă, azi, suntem la puțin peste jumătate la absorbția banilor alocați perioadei 2014-2020. Observ, la “slujitorii binelui” din fruntea țării, relaxare și optimism odată cu aprobarea finală a PNRR. Adesea, la București, aplauzele se aud înaintea rezultatelor. Puțini realizează că, de fapt, abia de aici începe competiția cu noi înșine, pentru a nu ajunge ca la final să trebuiască să ne obișnuim cu alte decepții. Azi, când banii din PNRR devin cu adevărat o certitudine pentru România, nu am niciun gând aparte și nicio recomandare pentru cei care, cu cinism, dovedesc că în România a forma un guvern a devenit un joc sadic de interese. Într-un astfel de moment important, în loc să fie acolo și să exceleze la pregătirile pentru ca acești bani să fie cât mai repede un plus real pentru români, au devenit versiunea cea mai neputincioasă a clasei politice pe care a avut-o, vreodată, țara. Deci, pentru cei care vor ajunge miniștri, indiferent de partid și în care guvern, sunt convins că mai important e să fie abili în conectarea cu partidul, decât în legătura cu adevărații beneficiari ai PNRR-ului”, afirmă Mircea Hava, într-o postare pe Facebook.

În schimb, eurodeputatul precizează că se bazează pe specialiștii din ministere, obișnuiți cu activitatea birocratică de la nivelul UE, pentru a implementa PNRR în interesul beneficiarilor finali.

„Tot ceea ce au, ceea ce pot și știu, e nevoie să depășească cu mult orizontul limitat al unor politicieni cărora nu le pasă de ce lasă în urmă și nici habar nu au, de multe ori, cum se face. Tehnicienii din fiecare minister sau instituție cu importanță în rezultatul final al absorbției acestor bani trebuie să poată și să facă. De la procedurile de lucru la ghidurile ce le așteaptă solicitanții eligibili, toate trebuie să fie cât mai repede disponibile și publice. Încrederea mea este că acești oameni care trăiesc în etică și rigiditatea birocrației europene, cu conștiința problemelor comune la care trebuie soluții, le vor putea simplifica munca și crește rezultatele beneficiarilor”, mai subliniază Mircea Hava.

În final, eurodeputatul PNL îi salută pe acești tehnicieni „care au fost responsabili și au muncit pentru PNRR” și care merită să fie lăudați. „Și, am toată convingerea că la final, în 2026, cei care vor fi aplaudați vor fi beneficiarii acestor banii, arătând prin asta că știm să cheltuim toți banii cu folos și cu impact”, mai adaugă Mircea Hava.