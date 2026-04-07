Mircea Lucescu “a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”, afirmă Nicușor Dan într-un mesaj de condoleanțe

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de condoleanțe în urma decesului lui Mircea Lucescu, subliniind că marele fotbalist și antrenor român “a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”.

“Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său”, a transmis președintele, în mesajul difuzat de Administrația Prezidențială.

În mesajul său, șeful statului a subliniat că Mircea Lucescu “ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței

“Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere”, a adăugat el.

Nicușor Dan a mai evidențiat că “Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”.

“Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a conchis președintele.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Franța critică posibilele atacuri americane asupra infrastructurii civile iraniene: „Ar agrava o situație deja îngrijorătoare"
Franța critică posibilele atacuri americane asupra infrastructurii civile iraniene: „Ar agrava o situație deja îngrijorătoare”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

