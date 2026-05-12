Mizele României la primul summit B9 găzduit de Nicușor Dan, cu flancul estic și nordic al NATO, Ucraina și SUA la aceeași masă: Ne asumăm mai multă responsabilitate pentru apărarea europeană

Președintele Nicușor Dan găzduiește miercuri, la Palatul Cotroceni, cel de-al 11-lea summit al Formatului București 9 (B9), reuniune care va avea loc cu participarea statelor nordice, a Statelor Unite și a Ucrainei, într-un context marcat de presiuni crescute asupra securității europene și euro-atlantice. Reuniunea se desfășoară sub imperativul contribuției sporite la securitatea transatlantică, formulă care reflectă angajamentul colectiv al Aliaților de pe Flancul Estic și Nordic de a contribui și mai substanțial la securitatea transatlantică.

Într-un moment în care NATO se pregătește pentru summitul decisiv de la Ankara, iar presiunea de securitate pe Flancul estic continuă să crească, președintele Nicușor Dan a transmis, înaintea deschiderii summitului B9 de la București, că statele din regiune au început deja să joace un rol mai important în apărarea europeană și euro-atlantică.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, după o reuniune de coordonare desfășurată împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înaintea debutului oficial al summitului formatului București 9 găzduit la Palatul Cotroceni.

Kicking off the #B9Summit in #Bucharest with a coordination meeting together with @SecGenNATO Mark Rutte and Polish President Karol Nawrocki.

The B9 format brings added value for the security of the Alliance as a whole and our Summit starting tomorrow aims at making a concrete… pic.twitter.com/viLPHjbfXj — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 12, 2026

„Formatul B9 aduce valoare adăugată pentru securitatea întregii Alianțe”, a afirmat șeful statului, subliniind că reuniunea de la București are ca obiectiv pregătirea Summitului NATO de la Ankara și implementarea angajamentelor asumate privind cheltuielile pentru apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Președintele a insistat asupra faptului că țările din estul Europei și-au intensificat contribuția la securitatea regională.

„Țările de pe Flancul estic își asumă deja mai multă responsabilitate pentru apărarea europeană”, a transmis Nicușor Dan, care a evidențiat și importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică și necesitatea unor măsuri mai ferme împotriva comportamentului agresiv al Rusiei.

Bucureștiul redevine centrul coordonării Flancului estic

Summitul B9 se desfășoară sub tema contribuției sporite la securitatea transatlantică și reflectă angajamentul statelor de pe Flancul estic și nordic de a avea un rol mai consistent în arhitectura de securitate a NATO.

România găzduiește pentru a patra oară reuniunea liderilor B9, după edițiile din 2015, 2021 și 2022, consolidându-și statutul de actor-cheie în regiune. Lucrările sunt co-prezidate de Nicușor Dan și de liderul polonez Karol Nawrocki, Polonia fiind stat cofondator al formatului.

NATO, SUA, flancul estic și nordic și Ucraina, la aceeași masă la Cotroceni

La summit participă delegații din cele nouă state ale Formatului București 9 – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria –, alături de Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

La București sunt prezenți și secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

Summitul include o sesiune plenară și un dejun de lucru, iar la final liderii vor adopta o declarație comună. Co-președinții formatului și secretarul general al NATO vor susține ulterior o conferință de presă.

Reuniunea precedă summitul decisiv al NATO de la Ankara

Formatul B9 a fost creat în 2015 de România și Polonia, după anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea de către Rusia, devenind între timp principala platformă de coordonare a statelor de pe Flancul estic în cadrul NATO.

Reuniunea de la București are loc cu mai puțin de două luni înaintea summitului NATO de la Ankara, programat pentru 7-8 iulie 2026, într-un context regional tensionat, marcat de războiul din Ucraina, atacuri hibride, sabotaje și amenințări la adresa infrastructurii critice, precum și în pline tensiuni transatlantice.

Miza summitului pentru România: apărare, Ucraina, Republica Moldova, și securitatea Mării Negre

Pe agenda discuțiilor se află creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei transatlantice de apărare, întărirea interoperabilității pe Flancul estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Administrația Prezidențială arată că România va pleda pentru o abordare coerentă a securității de la Marea Baltică la Marea Neagră și pentru asumarea unui rol mai important de către aliații europeni în partajarea responsabilităților din cadrul NATO.

Totodată, Bucureștiul intenționează să mențină pe agenda aliaților atenția asupra evoluțiilor de securitate din regiune, inclusiv în cazul Republica Moldova, aflată în continuare sub presiunea influenței ruse.