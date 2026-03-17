Mizele României la summitul Consiliului European: Nicușor Dan va pleda pentru reducerea prețurilor la energie, presiuni asupra Rusiei, securitate întărită pe flancul estic și un buget UE mai ambițios

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, care se vor desfășura la Bruxelles, în perioada 19-20 martie 2026. Summitul al cărui punct central este competitivitatea economică europeană și consolidarea pieței unice va avea loc într-un context internațional marcat de volatilitate geopolitică – conflictul din Orientul Mijlociu -, în vreme ce liderii europeni sunt chemați să formuleze soluții pentru sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget multianual european și întărirea securității și apărării.

“Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanță majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate și care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivității economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu și implicațiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene. Totodată, liderii UE vor avea o discuție cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, pe tema situației geopolitice și a multilateralismului”, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat CaleaEuropeană.ro.

În privința creșterii competitivității economice a Uniunii și a consolidării pieței unice europene, care reprezintă tema principală, discuțiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete și termene ambițioase.

Pentru România, prioritară este găsirea soluțiilor urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât cetățenii, cât și industria. Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa și utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea și securitatea economică a UE.

În același timp, situația din Orientul Mijlociu și problematica prețurilor crescute la energie vor fi puncte importante pe agenda discuțiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației.

Președintele Nicușor Dan va sublinia că este esențial ca cetățenii europeni, inclusiv cei români aflați în regiune, să fie protejați, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, și situația din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni.

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina. Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025.

De asemenea, președintele Nicușor Dan va insista pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora.

În ceea ce privește securitatea și apărarea, este necesară o mai bună coordonare a investițiilor în industria europeană de apărare, precum și îmbunătățirea mobilității militare. În acest sens, România susține ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securității pe flancul Estic al Europei, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacități este esențială pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a asigura protecția cetățenilor europeni.

Referitor la viitorul cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, șeful statului va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru a susține obiectivele naționale și europene, în special în ceea ce privește competitivitatea economică.