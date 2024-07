Mizele României la summitul NATO de la Washington: Apărare înaintată pe flancul estic și o nouă abordare NATO față de Rusia prin îngrădirea agresivității Kremlinului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au semnat luni, la Varșovia, în ajunul summitului NATO de la Washington, acordul de cooperare în domeniul securității între Ucraina și Polonia, ridicând numărul partenerilor care au parafat astfel de aranjamente de securitate cu Kievul la 21, 20 dintre acestea fiind state și al 21-lea fiind Uniunea Europeană.

“Acest document fără precedent include o dispoziție privind doborârea rachetelor și dronelor rusești din spațiul aerian al Ucrainei care sunt trase în direcția Poloniei. Ne-am angajat să o punem în aplicare. De asemenea, vom coopera în ceea ce privește aeronavele de luptă – atât cele deja transferate de Polonia, cât și posibilitatea de a transfera mai multe în viitor. În acordul nostru de securitate, am oficializat formarea și instruirea Legiunii ucrainene, o nouă unitate militară voluntară, pe teritoriul polonez. Această unitate va fi instruită în Polonia și echipată de partenerii noștri”, a declarat Zelenski, la finalul ceremoniei de semnare.

