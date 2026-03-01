Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul

Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind că reacțiile din rândul tinerilor iranieni transmit un semnal de speranță pentru viitor.

„Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni exprimă speranța unui viitor mai bun”, a afirmat Oana Țoiu. Ea a subliniat că România susține aspirațiile populației iraniene la libertate și siguranță. „România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care şi noi ni le-am câştigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator.”

Oficialul român a atras atenția însă asupra riscurilor de securitate din regiune, în contextul instabilității actuale. „În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră însă, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a declarat ea.

Referindu-se la reuniunea în desfășurare a Consiliul de Securitate al ONU, Oana Țoiu a reafirmat poziția României privind necesitatea menținerii stabilității regionale. „În contextul desfășurării, acum, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziția României potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă.”

Ea a precizat că a purtat discuții cu reprezentanții diplomatici ai României și cu parteneri externi pentru a evalua evoluțiile din teren. „Am avut o discuție aprofundată pe parcursul zilei cu ambasadorii României din regiune, cu privire la situația din teren. De asemenea, am avut schimburi de opinii cu omologi din Europa și din regiune şi împărtăşim îngrijorarea privind prelungirea şi extinderea conflictului.”

În același context, Oana Țoiu a amintit măsurile adoptate la nivel european în ultimele luni. „În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, în Consiliul Afacerilor Externe.”

Oficialul a invocat și sprijinul acordat de Teheran Rusiei în războiul din Ucraina. „Nu putem uita uşor nici că Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european, aşa cum i-am spus şi ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi anul trecut în marja adunării generale ONU la New York.”

În final, Oana Țoiu a anunțat continuarea consultărilor la nivel european. „La ora 18:00, ora României, va avea loc reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, în format online, unde vom continua discuțiile despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune și cu partenerii noștri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung.”