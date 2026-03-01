ROMÂNIA
Moartea ayatollahului Ali Khamenei – un “moment de cotitură”, afirmă șefa diplomației române: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul
Ministrul de externe Oana Țoiu a declarat în noaptea de sâmbătă spre duminică că anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă „un moment de cotitură”, subliniind că reacțiile din rândul tinerilor iranieni transmit un semnal de speranță pentru viitor.
„Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură, iar vocile tinerilor iranieni exprimă speranța unui viitor mai bun”, a afirmat Oana Țoiu. Ea a subliniat că România susține aspirațiile populației iraniene la libertate și siguranță. „România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care şi noi ni le-am câştigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator.”
Oficialul român a atras atenția însă asupra riscurilor de securitate din regiune, în contextul instabilității actuale. „În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră însă, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a declarat ea.
Referindu-se la reuniunea în desfășurare a Consiliul de Securitate al ONU, Oana Țoiu a reafirmat poziția României privind necesitatea menținerii stabilității regionale. „În contextul desfășurării, acum, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziția României potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă.”
Ea a precizat că a purtat discuții cu reprezentanții diplomatici ai României și cu parteneri externi pentru a evalua evoluțiile din teren. „Am avut o discuție aprofundată pe parcursul zilei cu ambasadorii României din regiune, cu privire la situația din teren. De asemenea, am avut schimburi de opinii cu omologi din Europa și din regiune şi împărtăşim îngrijorarea privind prelungirea şi extinderea conflictului.”
În același context, Oana Țoiu a amintit măsurile adoptate la nivel european în ultimele luni. „În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, în Consiliul Afacerilor Externe.”
Oficialul a invocat și sprijinul acordat de Teheran Rusiei în războiul din Ucraina. „Nu putem uita uşor nici că Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european, aşa cum i-am spus şi ministrului de externe iranian, Abbas Araghchi anul trecut în marja adunării generale ONU la New York.”
În final, Oana Țoiu a anunțat continuarea consultărilor la nivel european. „La ora 18:00, ora României, va avea loc reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, în format online, unde vom continua discuțiile despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune și cu partenerii noștri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung.”
Ilie Bolojan, despre conflictul din Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă. Căutăm soluții pentru transportul românilor către casă, atunci când va fi posibilă reluarea zborurilor
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile statului sunt în alertă, în urma conflictului izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții de repatriere, „în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor”.
„Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând, pe de o parte, să fie informați cu privire la ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibilă reluarea zborurilor, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă”, a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Consiliul Județean Giurgiu, potrivit Agerpres.
Întrebat despre situația angajaților ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceștia „sunt în regulă, la posturi” și le-a mulțumit că își fac datoria.
„Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru”, a afirmat Bolojan.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate”
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, membră a Comisiei pentru sănătate, a participat vineri la evenimentul oficial de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul de la 3 la 19 afecțiuni metabolice, și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială.
În intervenția sa, senatoarea a pus accent pe semnificația profundă a inițiativei și pe impactul pe care aceasta îl poate avea asupra modului în care statul își asumă responsabilitatea față de sănătatea copiilor.
„Acest proiect nu este doar o platformă sau o discuție despre colectări de date. Eu cred că această platformă este despre responsabilitate”, a spus Nicoleta Pauliuc.
De asemenea, senatoarea a subliniat că aceste programe înseamnă timp câștigat pentru viață: depistare timpurie, intervenție rapidă și șanse reale pentru fiecare copil, oriunde s-ar naște în România.
„Acest proiect nu este un demers administrativ. Este promisiunea pe care statul o face copiilor, aceea că are grijă de ei. Este o promisiune puternică, pentru că, atunci când facem politici publice, ne raportăm la cifre, la bugete, la proceduri. Suntem în urmă, dar eu cred că este cel mai frumos cadou pe care îl facem nu doar pentru copiii noștri, ci și pentru cei care, de multe ori, uită să-și facă propriul cadou și familiilor lor, să le spună: Mi-am făcut analizele și sunt sănătos”, a punctat Pauliuc.
Citiți și: După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare
Efectuarea screeningului neonatal are multiple avantaje, printre care:
- Detectarea precoce a bolilor tratabile: Majoritatea afecțiunilor incluse în screeningul neonatal sunt asimptomatice la naștere, dar rapid progresive. Diagnosticul precoce permite inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor severe.
- Reducerea mortalității infantile: Screeningul neonatal previne crize metabolice fatale, insuficiență respiratorie severă și decompensări neonatale acute, reducând semnificativ mortalitatea infantilă.
- Prevenirea dizabilității neurologice ireversibile: Tratamentul precoce al afecțiunilor precum hipotiroidismul congenital previne retardul intelectual sever și permite o dezvoltare neurocognitivă normală.
- Tratament mai simplu și mai puțin costisitor: Costul screeningului neonatal este redus comparativ cu îngrijirea pe termen lung a pacienților cu dizabilități severe, fiind una dintre cele mai cost-eficiente intervenții medicale.
- Echitate în sănătate publică: Screeningul universal oferă acces egal tuturor nou-născuților la diagnostic precoce, independent de statutul socio-economic.
- Monitorizare epidemiologică națională: Dezvoltarea registrului și monitorizarea incidenței bolilor contribuie la fundamentarea strategiilor de sănătate publică.
Oana Țoiu: În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, MAE monitorizează permanent situația românilor din zonă
În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României din regiune, a transmis sâmbătă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
„Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE. Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.
De asemenea, Oana Țoiu, a anunțat că, în contextul deteriorării situației de securitate, autoritățile au decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie. Totodată, aceasta a precizat că a fost reluată recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel.
Potrivit MAE, cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:
- să respecte instrucțiunile autorităților locale;
- să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;
- să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;
- să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.
„În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale. Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență. De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației Călătoreşte informat”, a adăugat Oana Țoiu.
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
